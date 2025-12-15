I due errori che tutti facciamo con il balsamo e che rovinano la chioma: rimedia subito o sarà troppo tardi

Due errori commessi con il balsamo rovinano la chioma. Prima che sia troppo tardi è bene conoscerli e porvi subito rimedio.

I capelli sono continuamente sotto attacco. Vento, sole, prodotti aggressivi possono rovinare la chioma facendola apparire spenta, rovinata, debole. Nostro compito è proteggerla compiendo le scelte migliori prima, durante e dopo il lavaggio. Con il balsamo, ad esempio, quasi tutti commettiamo due errori che danneggiano il capello.

Se la vostra chioma vi appare spenta e debole dovete correre ai ripari e rinforzarla prima che sia troppo tardi. Ci sono varie cause ad un capello poco sano come l’inquinamento, gli agenti atmosferici, l’acqua salata del mare in estate, il cloro della piscina in inverno e l’uso di prodotti aggressivi. Errori nel lavaggio, poi, possono danneggiare i capelli e farli sporcare velocemente tanto da rendere necessario lavarli molto spesso, anche tutti i giorni.

Esagerare con i lavaggi, però, indebolisce ulteriormente la chioma. Insomma, c’è tutto un mondo da esplorare quando si parla di cura dei capelli. La protezione deve essere a 360°, dalla scelta dello shampoo e del balsamo fino all’uso di creme idratanti e prodotti creati appositamente per rendere il capello più resistente, luminoso, forte. Oggi ci soffermeremo sull’uso del balsamo.

Gli errori da non commettere quando si usa il balsamo

Quasi tutti commettiamo due errori quando usiamo il balsamo dopo aver fatto lo shampoo. Il primo è dimenticarsi di utilizzarlo sempre, ad ogni lavaggio. Secondo le statistiche parliamo del 50% delle donne che ha questa dimenticanza. Il secondo sbaglio è non eliminare l’umidità dai capelli dopo lo shampoo prima di applicare il prodotto.

Significa che dopo lo shampoo dovremmo tamponare i capelli con l’asciugamano in modo tale da togliere l’umidità dalla chioma e solo dopo dare spazio al balsamo. In questo modo il trattamento penetrerà con maggiore facilità e l’efficacia sarà massimizzata.

L’asciugamano dovrà essere di cotone e andrà utilizzato per almeno 10/15 secondi sui capelli bagnati dopo averli risciacquati dallo shampoo. Una volta tolta l’umidità si potrà applicare il balsamo ricordando di lasciarlo in posa per un paio di minuti.

Questa procedura va fatta sempre, ad ogni lavaggio. La routine aiuta a rinforzare i capelli evitando che le punte si indeboliscano e che la luce si spenga. Inoltre senza balsamo la chioma apparirà crespa e poco idratata.

Il balsamo ha proprio il compito di proteggere le lunghezze (non si applica alla radice ma solo da metà lunghezze fino alle punte) oltre ad avere un effetto ammorbidente, levigante, illuminante. In più il prodotto aiuta la fibra capillare a mantenere la proprietà idrofobica ossia ad impedire all’acqua di penetrare causando l’effetto crespo.

Infine, attenzione alla quantità di balsamo utilizzata. Ne basta una noce in caso di capelli di media lunghezza.