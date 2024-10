I consigli per una spesa antispreco intelligente

Combattere lo spreco alimentare è un gesto importante per il pianeta e per le proprie tasche. Per fare ciò, è importante seguire una strategia intelligente quando si fa la spesa. Ecco quindi 8 consigli pratici e subito replicabili per fare una spesa antispreco. 1. Controllare cosa c’è in casa Prima di fare la spesa, è bene dedicare sempre qualche minuto al controllo del frigo e della dispensa. Sapere cosa si ha già in casa è il primo passo per evitare acquisti inutili. È importante anche tenere in considerazione che gli avanzi di cibo possono diventare ingredienti per nuove ricette, come zuppe o frittate. Inoltre, non bisogna sottovalutare l’arte dell’improvvisazione in cucina: spesso il miglior piatto nasce proprio dalla necessità di …

Combattere lo spreco alimentare è un gesto importante per il pianeta e per le proprie tasche. Per fare ciò, è importante seguire una strategia intelligente quando si fa la spesa.

Ecco quindi 8 consigli pratici e subito replicabili per fare una spesa antispreco.

1. Controllare cosa c’è in casa

Prima di fare la spesa, è bene dedicare sempre qualche minuto al controllo del frigo e della dispensa. Sapere cosa si ha già in casa è il primo passo per evitare acquisti inutili.

È importante anche tenere in considerazione che gli avanzi di cibo possono diventare ingredienti per nuove ricette, come zuppe o frittate. Inoltre, non bisogna sottovalutare l’arte dell’improvvisazione in cucina: spesso il miglior piatto nasce proprio dalla necessità di riutilizzare ciò che si ha.

2. Pianificare i pasti settimanalmente

La pianificazione dei pasti è una delle strategie più efficaci per combattere lo spreco. È bene quindi prendersi un momento all’inizio della settimana per decidere cosa cucinare e quali ingredienti serviranno. In questo modo, si saprà esattamente cosa acquistare e in che quantità.

3. Stilare una lista della spesa

Dopo aver pianificato i pasti, si deve scrivere una lista precisa degli ingredienti necessari. È importante poi attenersi a questa lista per evitare di comprare alimenti di cui non si ha bisogno. Se si vogliono evitare gli sprechi, la precisione è la migliore alleata. Potrebbe essere utile suddividere la lista in categorie (come frutta, verdura, carne, latticini) nello stesso ordine in cui si trovano nel supermercato per rendere la spesa più veloce e mirata.

4. Non lasciarsi tentare dai prodotti

Supermercati e negozi sono progettati per spingere a comprare di più. Uno dei consigli antispreco più efficaci è resistere alla tentazione degli acquisti impulsivi. Scegliere di fare la spesa in un supermercato online può aiutare molto in questo senso. Facendo acquisti sul web, infatti, si è meno inclini a cadere in strategie di marketing.

5. Fare attenzione alla data di scadenza

Un aspetto fondamentale per evitare sprechi è tenere d’occhio le date di scadenza. Queste, infatti, sono importanti per capire per quanto tempo un prodotto sarà nelle condizioni migliori per essere consumato. È bene quindi scegliere alimenti con una data di scadenza più lontana possibile, in modo da avere più tempo per utilizzarlo ed evitare di buttarlo perché non più buono.

Se non si pensa poi di utilizzare un determinato alimento subito, si può optare per congelare il prodotto, così da conservarlo più a lungo.

6. Comprare piccole quantità di cibo

Spesso si tende a comprare grandi scorte pensando di far bene. Tuttavia, acquistare piccole quantità di cibo permette di evitare che gli alimenti vadano a male prima di essere consumati. Se si vive da soli o in coppia, è preferibile fare una piccola spesa più spesso piuttosto che comprare tutto in una volta. In questo modo, si avrà sempre cibo fresco e si ridurrà il rischio di spreco.

8. Informarsi su come conservare bene gli alimenti

La corretta conservazione dei cibi è infine fondamentale per mantenerli freschi più a lungo. A tale scopo si possono usare contenitori ermetici e informarsi sulla giusta temperatura con la quale conservare i diversi alimenti. In questo possono essere fondamentali le informazioni che è possibile trovare nella descrizione dei prodotti, quando si acquistano su app o siti di spesa online.