I colori del 2024 nella moda: 5 idee look facili da replicare

Ogni anno che arriva porta con sé nuove tendenze e nuovi colori da sfoggiare. Per quanto riguarda il mondo della moda, la tonalità dell’anno sarà il peach fuzz, un pesca delicato e dall’aspetto romantico. Non si tratta però dell’unico colore che si farà vedere quest’anno: sulle passerelle i protagonisti sono anche il grigio, il rosso e i colori pastello.

Vediamo quindi più nello specifico quali sono colori più in voga per il 2024, ottimi da sperimentare in 5 outfit.

1. Outfit romantici con il peach fuzz

Il peach fuzz è stato definito come il colore dell’anno per il 2024. Si tratta di una tonalità di pesca che ricorda il romanticismo, la dolcezza e la raffinatezza, un colore gentile ed elegante che può essere abbinato bene soprattutto con tre altri colori come il marrone, il bianco o il nero. Per ottenere uno stile romantico si potrebbero quindi indossare:

pantaloni retti bianchi insieme a una blusa peach fuzz per uno stile classico ;

; pantaloni peach fuzz, camicetta e un blazer bianco per un look raffinato ;

per un ; gonna a ruota nera o marrone e un top o una maglia peach fuzz per dare vita a un outfit sì delicato, ma anche con molta personalità.

2. Look fluidi con le sfumature metalliche

Tra i trend più in voga per il 2024 ci sono anche gli abiti metallici che delineano le silhouette e rendono fluidi gli outfit. Si tratta di look più eccentrici e non proprio adatti a ogni occasione, ma facilmente replicabili nelle giuste circostanze.

Completi giacca e pantaloni, abiti lunghi o legging attillatissimi, tutti rigorosamente in oro, sono alcuni dei capi must have e da sfoggiare quando non si vuole passare inosservati.

3. Look eleganti con il grigio

Il 2024 sarà anche l’anno del grigio, un colore che sostituirà in moltissimi outfit il nero, per dare vita a look eleganti e particolarmente minimali.

Lo si ritrova soprattutto nei completi e tailleur, ma non solo. La gradazione più in voga è il grigio polvere, perfetto da indossare da solo o insieme ad altre tonalità dello stesso colore, al bianco e al nero, e ad altri colori in contrasto come il verde o il giallo.

Per ricreare un perfetto outfit elegante e senza troppi fronzoli, da prediligere sia per il lavoro sia per il tempo libero, basterà indossare dei pantaloni a sigaretta grigi, una blusa o un maglione a tinta unica del colore che più si preferisce e un intramontabile capospalla perfetto per completare ogni outfit.

4. Look freschi con i colori pastello

I colori pastello dalle tonalità di lilla, verde menta, crema o azzurro polvere sono alcuni dei protagonisti per la primavera 2024.

Si tratta di nuance eleganti, delicate e fresche che si adattano a qualsiasi abbinamento ideale per la quotidianità.

Tra gli outfit delle passerelle replicabili troviamo quelli caratterizzati da total look oppure dalle combinazioni di colore.

Alcuni esempi dai quali prendere spunto potrebbero essere: il mix gonna lilla, blusa e cardigan color crema, e il mix pantaloni verde menta e camicetta rosa pastello.

5. Outfit audaci in rosso

Tutte le sfumature del rosso sono ben accette nel 2024. Per le stagioni autunnali e invernali, le nuance predilette sono quelle del bordeaux, un colore elegante e femminile.

Questo è perfetto per un abito in velluto da indossare durante i periodi più freddi oppure per gonne al ginocchio in pelle, da sfoggiare anche in ufficio, insieme a bluse e camicette beige.