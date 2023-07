I bracciali sono irrinunciabili d’estate: come sceglierli e abbinarli per mettere in risalto l’abbronzatura

In estate i bracciali sono un must a cui è difficile resistere: qui ti spieghiamo come abbinarli valorizzando al massimo l’abbronzatura.

Eleganti, variopinti, semplici o vistosi: di qualunque tipologia li si preferisca, i bracciali sono sempre un accessorio di grande tendenza che aggiunge un ulteriore tocco di stile al look. Qualunque periodo dell’anno è quello giusto per indossarli, ma in estate, con le braccia scoperte ed abbronzate, sono davvero irrinunciabili.

C’è chi ama metterli al polso insieme ad un foulard oppure chi preferisce abbinarli all’orologio sull’altro polso o, ancora, chi ama evidenziarne la semplicità indossandone solo uno. Per alcune, invece, la tentazione di metterne tanti allo stesso braccio è forte. Ma come creare gli abbinamenti più fashion? Ecco quali regole seguire per non sbagliare.

Bracciali che passione: come abbinarli per un risultato super trendy

L’estate è già di per sé la stagione in cui ci si può sbizzarrire con colori ed accessori più appariscenti del solito. Osare leggermente con i bracciali è un ottimo modo per farlo. Nel caso tu voglia indossarne vari, ricorda che l’obiettivo è quello di farsi notare ma senza cadere nel kitsh. La quantità, se accompagnata da scelte oculate, non risulterà di cattivo gusto, perciò è necessario sapere come regolarsi.

Innanzitutto, l’effetto più glamour lo otterrai mettendoli tutti allo stesso polso. Tale dettaglio avrà il potere di equilibrare l’insieme attirando l’attenzione ma senza esagerare. Puoi scegliere se abbinarli ai vestiti (concentrando quindi l’attenzione sull’outfit) o optare per un contrasto forte (richiamando gli sguardi sui bracciali). Ovviamente, indossandone molti, sarebbe preferibile rinunciare a mettere collane, anelli e orecchini. Se proprio devi, cerca di bilanciare con la nota regola del 3: non più di 3 bracciali, 3 anelli e 3 collane.

Quando si parla di abbinamenti, va precisato che non si intende affatto lo stesso colore o lo stesso materiale per tutti i bracciali, anzi: le tonalità accese vanno alternate con quelle più tenui. In secondo luogo, deve esserci sempre un bracciale che spicca sugli altri, uno più appariscente e i restanti più sobri.

Per quanto riguarda il materiale, ricordati di mantenere sempre una certa alternanza anche in base ai colori: uno di metallo, ad esempio, andrà benissimo insieme ad uno in pelle; ad uno in pelle possiamo abbinarne anche uno di perle, dall’effetto sicuramente più romantico ed elegante. Bastano pochissime e semplici regole per un look creativo ma di classe. Hai già scelto il tuo?