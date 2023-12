I benefici di yoga e pilates, come agiscono sulla tua mente: dovresti iniziare subito

Vuoi iniziare un’attività sportiva che faccia bene anche alla mente e non solo al fisico? Lo yoga e il pilates sono ciò che cercavi.

Quando si inizia a fare attività fisica non bisognerebbe pensare solamente al corpo e voler ottenere dei risultati a livello visivo, visto che è importante anche pensare alla propria salute e al benessere interiore.

Lo sport infatti dovrebbe aiutare anche a livello mentale e avere degli effetti positivi su tutto il corpo in generale. Per poter ottenere un risultato simile si possono iniziare a eseguire degli sport in cui bisogna coinvolgere tutto il proprio fisico, e non solo alcune aree nello specifico come invece accade per il fitness. Queste attività sono lo yoga e il pilates, che possono essere praticate separatamente oppure uno dopo l’altro, e che permettono di ottenere svariati benefici in tutto il corpo e la mente.

Yoga e pilates: i benefici di queste discipline sportive

Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra queste due discipline: lo yoga infatti è una pratica che vede le sue origini nel 5000 a C in India e che si è evoluta nel corso dei secoli, differenziandosi in tantissimi stili differenti tra cui ognuno può scegliere quello in cui si riconosce maggiormente; il pilates invece è un metodo che è stato sviluppato nel 1920 da Joseph Pilates e che può essere praticato sia a corpo libero sia con attrezzi quali il reformer.

Iniziare a praticare una di queste due attività, oppure entrambe, dà la possibilità di migliorare il proprio fisico e non ottenere solamente un corpo più definito, ma anche di aiutare i propri organi interni e la propria mente. Vi sono infatti svariati benefici:

• La respirazione: la respirazione è fondamentale in entrambe le attività, visto che grazie a essa si riesce a connettere il corpo e si riescono ad approfondire maggiormente i movimenti,, stimolando anche la muscolatura profonda.

• La postura: sia mantenere per alcune respirazioni le posizioni dello yoga, sia eseguire le ripetizioni del pilates, permette di migliorare nella postura, di stare più dritti e allineati con le curve naturali del proprio corpo.

• Il benessere interiore: entrambe queste discipline permettono di eseguire dei movimenti che stimolano la circolazione sanguigna, che migliorano la digestione e che aiutano a provenire infortuni. Ottenendo quindi dei benefici anche per quanto riguarda i propri organi interni, anche la mente ne gioverà, visto che al tempo stesso sia lo yoga e sia il pilates permettono di far rilassare la mente e lasciare fuori stress e problemi