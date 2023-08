I 7 panini da portare al mare senza affettati

I soliti affettati possono essere sostituiti con dei cibi sani e deliziosi. I panini si trasformeranno in un’esplosione di sapore.

Le giornate al mare sono un must irrinunciabile per l’estate. È un modo per trascorrere qualche ora piacevole in compagnia delle persone care e per rinfrescarsi dal caldo implacabile. Molto spesso, poco prima di partire, si decide di preparare dei panini per il pranzo e per gli snack dei più piccoli.

In commercio, ci sono tante soluzioni diverse, però, solitamente, si tende a orientarsi verso gli affettati per il ripieno. Prosciutto cotto, prosciutto crudo, salame e mortadella sono in grado di mettere d’accordo tutti. Purtroppo, la loro compatibilità con i regimi dietetici è scarsa. Inoltre, l’alto numero di conservanti e di grassi rischia di incidere negativamente sull’intera salute dell’organismo. È possibile arginare tale problema con una scelta diversa. Basterà farcire il pane con qualcosa di alternativo. Ecco dei cibi sani, deliziosi e adatti a tutta la famiglia.

7 possibili alternative agli affettati: nuovi modi per farcire i panini

I panini sono gustosi e facili da trasportare. Gustarne uno in riva al mare può suscitare tante emozioni diverse. Inoltre, in questo modo, anche i bambini partecipano volentieri al pranzo. Quando si parla di ripieno, però, è necessario prendere la decisione giusta.

Gli affettati, diffusissimi nell’alimentazione odierna, possono nascondere diverse insidie. Rispetto ad altri cibi, i tempi di digestione sono più lunghi e l’alta quantità di conservanti può avere spiacevoli conseguenze a lungo termine.

Fortunatamente, è possibile voltare lo sguardo verso soluzioni alternative che, inaspettatamente, si rivelano essere altrettanto deliziose: