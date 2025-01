I film da vedere quando si è a dieta: gli imperdibili che ti distrarranno dalla fame

Alcuni film sono adatti da vedere quando si è a dieta. Trattano argomenti delicati come disturbi alimentari, anoressia e bulimia, tra gli altri.

A tutti capita di “essere a dieta”. Anche se – com’è ormai risaputo – è più opportuno riferirsi a uno stile di vita senza restrizioni, che riguarda un’alimentazione sana e bilanciata fatta di verdura, frutta, legumi, cereali integrali e altri alimenti pronti per creare piatti più sfiziosi di quello che si può immaginare. A volte, una bella maratona di film può essere di aiuto per saperne di più sulla dieta, oppure per contrastare la voglia di snack.

Che tu voglia gustare una commedia leggera o un dramma, ci sono film per tutti i gusti: film comici per appagare l’appetito con le risate, documentari informativi, lungometraggi motivanti o altro. Scopriamo alcuni film da vedere quando si è a dieta, gli imperdibili che ti distrarranno dalla fame.

Film su disturbi alimentari, anoressia, bulimia, dimagrimento su Netflix e non solo

Ci sono film che trattano disturbi alimentari – come anoressia o bulimia – dimagrimento, diete, cibo e tutto quello che c’è da dire sull’argomento. Alcuni di questi film hanno anche come scopo quello di sensibilizzare il pubblico, riguardo certe tematiche. Oltre a Netflix, ci sono anche altre piattaforme di streaming online a cui poter attingere, oltre alle collezioni di cofanetti DVD e Blu-ray. Ci sono trame che affrontano sfide psicologiche, emotive e fisiche. Ecco alcuni titoli da non perdere.

Il Diario di Bridget Jones: un classico per chiunque si senta “sbagliata”. La commedia romantica – basata sul romanzo omonimo di Helen Fielding – è quel che ci vuole per chi si trova a dieta, ha bisogno di sorridere e ritrovare la propria autostima. Rimettersi in forma va bene, ma ricordando che la vera bellezza va oltre i chili di troppo. Uscito nel 2001, Bridget Jones’s Diary – questo il titolo originale del primo film – è stato seguito da Che pasticcio, Bridget Jones (Bridget Jones: The Edge of Reason) nel 2004 e, nel 2016, da Bridget Jones’s Baby. Nel 2025, Renée Zellweger è pronta a tornare con Bridget Jones – Un amore di ragazzo (Bridget Jones: Mad About the Boy). L’Amore Ha Due Facce: The Mirror Has Two Faces è un film del 1996 di Barbra Streisand. Si tratta di una commedia d’amore alternativa da non perdere, che vede protagonista una donna innamorata dell’affascinante cognato, frustrata e insicura di se stessa. Dopo aver accettato la proposta di un matrimonio bianco – ovvero, basato sull’amicizia – ed essersi separata per alcuni mesi dal marito, Rose – interpretato da Streisand – decide di sottoporsi a una dura dieta, che le permette di coronare il sogno di sempre: conquistare il cognato. Ma il vero amore, scoprirà, si nasconde altrove e non dipende dalla taglia. Mangia Prega Ama: diretto da Ryan Murphy nel 2010, Eat Pray Love vede protagonista Julia Roberts nei panni di Elizabeth Gilbert. E se, per essere felici, bisognasse lasciarsi andare alle tentazioni e al buon cibo anziché privarsene? E se, per stare bene con se stesse, fosse necessario abbandonare i sensi di colpa, inclusi quelli legati al cibo? Insomma, se mangiare divenisse un piacere, i chili di troppo avrebbero tanta importanza? Elizabeth fa un viaggio per ritrovare se stessa, che passa anche dai piaceri del cibo e, quindi, dalla gioia di vivere. Super Size Me: film documentario del 2004, è stato prodotto, scritto, diretto e interpretato da Morgan Spurlock. Mangiare cibo spazzatura fa davvero ingrassare o sono dicerie? Gli effetti del cibo spazzatura sono disastrosi per il corpo umano. Prendendo spunto da un episodio di cronaca del 2002 – quando due ragazze statunitensi citarono in giudizio McDonald’s, accusando la catena di averle rese obese – Spurlock ha deciso di sottoporsi, volontariamente, a una dieta-spazzatura per un mese, registrando il tutto 24 ore al giorno. Risultato? Guarda il documentario! Ragazze Interrotte: Girl, Interrupted è un film drammatico del 1999, che vede tra il cast Winona Ryder (Susanna Kaysen), Brittany Murphy (Daisy Randone), Angelina Jolie (Lisa Rowe), Whoopi Goldberg (Valerie Owens) ed Elisabeth Moss (Polly “Torcia” Clark). Qui si parla di anoressia, bulimia, disturbo ossessivo-compulsivo e altre problematiche molto serie. Precious: obesa, semianalfabeta, violentata dal padre, Precious (Gabourey Sidibe) è una ragazza problematica dalla vita difficile e ingiusta. Spedita in un istituto per ragazzi dalla direttrice della sua scuola, impara a recuperare la fiducia in se stessa, trovando il coraggio di allontanarsi dal padre e dalla madre, altrettanto violenta. Il film è del 2009 ed è diretto da Lee Daniels. The Whale: film del 2022 diretto da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un uomo obeso che si trova a vivere in isolamento cercando di riconciliarsi con la figlia adolescente. Insegnante di inglese online, lotta con la salute fisica e mentale, cercando di affrontare il dolore e la sua autodistruzione.

Da quale film inizierai?