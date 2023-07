Hunza, il popolo più longevo al mondo (l’età media è di 120 anni): il loro segreto è nell’alimentazione

Gli Hunza sono un popolo riconosciuto soprattutto per la sua longevità. Nel loro stile di vita un segreto risiede nell’alimentazione.

Molte popolazioni antiche portano nella propria cultura pratiche benefiche per la salute e per il proprio benessere, molte di queste vengono anche studiate da molti ricercatori per capire quali sono i segreti di queste consuetudini. Tra gli aspetti chiave che emergono da queste popolazioni spesso l’alimentazione ricopre un ruolo particolare, come nel caso della popolazione degli Hunza.

Molte di queste comunità hanno mantenuto uno stile di vita tradizionale e delle abitudini antiche tramandate, che ancora oggi sembrano nascondere dei segreti benefici incredibili e affascinanti, che da sempre attirano l’attenzione di molti studiosi e che, come nel caso degli Hunza, possono essere ritrovati anche nelle proprie abitudini alimentari.

Il popolo longevo degli Hunza. Qual è il loro segreto?

Il popolo degli Hunza risiede nella regione montuosa dell’Hunza da cui prende il nome, situata nel nord del Pakistan, e che è riconosciuto soprattutto per la sua eccezionale longevità e la loro salute straordinaria. Il popolo degli Hunza infatti riesce a vivere in media oltre i 100 anni di età, mantenendo una forma fisica e mentale sorprendentemente in salute fino alla tarda età.

La loro vita è ricca di attività svolte all’aperto, a pieno contatto con la natura e con ciò che essa ha da offrire, questo sembra avere un notevole impatto positivo sulla loro salute generale, ma non è l’unico. Sembra che nel loro stile di vita, un ruolo importante lo ricopra l’alimentazione. La loro dieta si basa principalmente su alimenti naturali, freschi e non modificati, ricca di frutta, verdura, noci, semi e cereali integrali, con un moderato consumo di carne, tra cui agnello pollo e pesce, ma la loro alimentazione è soprattutto a base di vegetali.

Un interessante dettaglio della loro alimentazione, è il fatto che le verdure che assumono, vengono mangiare per lo più crude. La regione montuosa dell’Hunza si trova in una zona remota del Pakistan, e anche trovare e allevare animali finalizzati al consumo alimentare, non è cosa diffusa, in compenso preferiscono il consumo di latticini e latte. Per questo prediligono un’alimentazione ricca di verdure crude che coltivano sul territorio. Gli alimenti cucinati sono cotti per lo più all’interno di forni.

La loro alimentazione è totalmente priva di prodotti industriali e/o processati, ciò significa che non assumono neanche alimenti ricchi di zuccheri raffinati, conservanti e grassi. Prodotti e alimenti confezionati sono presenti nei piccoli market, ma in quantità estremamente ridotta, quindi anche l’utilizzo di plastiche è estremamente basso, anche tra quelle a contatto con gli alimenti. Nella loro dieta, oltre a un alto consumo di verdure, cereali e legumi, la frutta è uno degli alimenti più consumati. E’ molto diffuso il consumo di albicocche, che vengono mangiate e a volte cucinate in tutti i modi, da queste fanno persino l’olio.

La loro longevità oltre al fatto di condurre una vita sana a contatto costante con la natura, e all’alimentazione salutare, è dovuta anche a tanti altri fattori come la genetica, l’ambiente, la spiritualità e abitudini di vita differenti. Dopotutto gli Hunza non sono l’unico popolo conosciuto per la loro longevità nel mondo, eppure, ciò che accomuna tutti questi meravigliosi popoli, è semplicemente il fatto di riuscire a condurre una vita sana, raggiungendo un alto benessere fisico e mentale da diversi punti di vista, a pieno contatto con la natura e altre abitudini e stili di vita lontani dalla frenesia urbana e industriale.