Helena e Javier, decisione improvvisa dopo il Grande Fratello: presto l’annuncio

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa poco più di dieci giorni fa ma i protagonisti del reality show targato Mediaset continuano ad attirale l’attenzione del pubblico, anche fuori dalla casa. Dall’improvvisa ( e turbolenta) rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato alla vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi, fino al nome del conduttore della prossima edizione del programma.

Gli appassionati del reality più spiato della televisione hanno di che parlare e, nelle scorse ore, è arrivata una nuova indiscrezione che riguarda due tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione, Helena Prestes e Javier Martinez. I due si sono innamorati proprio all’interno della casa e, stando agli ultimi gossip, sarebbero sul punto di annunciare qualcosa di molto importante.

Grande Fratello, arriva un’interessante indiscrezione su Helena Prestes e Javier Martinez

Il loro rapporto all’interno della casa non è stato privo di alti e bassi. Soprattutto all’inizio, quando lui era coinvolto da Shaila e lei era interessata a Lorenzo. Col passare del tempo, però, Helena Prester e Javier Martinez hanno realizzato di provare qualcosa di forte l’una per l’altro e, oggi, formano una coppia fissa. Una coppia che, a quanto pare, è diventata ancora più solida a telecamere spente, dopo la fine del Grande Fratello.

I due si sono riuniti la sera di lunedì 31 marzo, quando la modella brasiliana, seconda classificata, ha spento le luci della casa insieme alla vincitrice Jessica. Ad attenderla, più innamorato che mai, proprio Javier, che ha fatto il tifo per lei come un vero sostenitore. Da quel momento, come testimoniano le immagini condivise sui rispettivi canali social, i due sono praticamente inseparabili. E c’è di più.

Come riportato nelle sue storie di Instagram da Amedeo Venza, gli Helevier farebbero sul serio: “I due oltre ad andare a convivere hanno tanti progetti insieme. E presto saranno loro stessi ad annunciarli”. Una voce confermata anche da un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, che sempre attraverso il suo canale social ha aggiunto un dettaglio interessante circa la ricerca della casa.

“Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari e tra l’altro hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri“, si legge. Baby Helevier in arrivo? Ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, i due ex gieffini non hanno nascosto di aver sempre desiderato di mettere su famiglia e, a questo punto, i fan della coppia non posso che sognare.