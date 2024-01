Heath Ledger, 16 anni senza di lui: ma questa cosa sulla sua vita nessuno la conosce

Oggi, 22 gennaio 2024, sono 16 anni che è morto l’attore Heath Ledger, noto per ruoli straordinari come il suo Joker in Il Cavaliere Oscuro. C’è una cosa della sua vita, però, che nessuno conosce.

La sua vita personale è diventato oggetto di indagine dopo la tragica morte avvenuta a New York il 22 gennaio del 2008 per overdose di farmaci. Colpì molto questo dramma anche per la giovanissima età dell’artista.

Heath Ledger, una carriera brillante

La carriera di Heath Ledger, seppur breve, è stata veramente brillante e piena di grandissime emozioni. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1992 come non accreditato in Clowning Around di George Whaly.

Da quel momento l’attore ha interpretato tanti ruoli che hanno segnato la storia del cinema lavorando con registi come Marc Foster, Ronald Emmerich, Gregor Jordan, Terry Gilliam, Ang Lee, Lasse Hallstrom, Christopher Nolan e molti altri ancora.

Ledger ha lavorato anche in televisione, quando non era ancora famoso, in serie come per esempio Ship to Shore e Roar.

Nel 2009 l’attore ha vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Joker in Il Cavaliere Oscuro, premio assegnato però postumo dopo la sua morte.

Era già stato candidato al premio per Miglior attore protagonista per I Segreti di Brockback Mountain superato quell’anno da Philip Seymour Hoffman interprete in Truman Capote A sangue freddo.

Nonostante abbia recitato in appena 19 film il suo volto è entrato di diritto nella storia del cinema sia per la sua bravura che per il tragico epilogo.

Una morte che è molto differente da quelle che vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa, avvenute sul set.

Heath Ledger, quello che nessuno sa

Come per ogni star di Hollywood ci sono anche per Heath Ledger alcune cose che nessuno sa, ma ce n’è una che l’ha visto portare una sua passione nel lavoro.

Ledger era un grandissimo appassionato di musica e negli ultimi anni della sua vita ha iniziato a fare il regista di videoclip musicali. Il debutto arriva in un doppio lavoro portato avanti con N’fa, i branisono Cause an Effect e Seduction is Evil (She’s Hot).

Sempre nel 2006 dirige il videoclip di Ben Harper, Morning Yearning mentre nel 2007 esce Black Eyed Dog di Nick Drake. Dopo la sua morte è uscito il videoclip King Rat dei Modest Mouse che rimane il suo ultimo lavoro.

Questo particolare ci fa capire come nell’evoluzione della sua carriera avrebbe fatto sicuramente anche il regista cinematografico.