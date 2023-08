Harry e Meghan Markle, niente crisi o ritorno sul set: cosa sta succedendo (davvero) alla coppia

Harry e Meghan scongiurano la crisi con un video in cui appaiono uniti, ma permangono i dubbi sullo stato della loro relazione.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, continuano a far parlare della loro unione, attraverso un video social che tenta di scongiurare le voci di crisi del matrimonio. Nelle ultime settimane il gossip impazzava decretando l’imminente fine del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Eppure i duchi di Sussex sembrano resistere e ricompaiono in un video del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF), che sostiene e supporta i giovani impegnati a sviluppare cambiamenti positivi in ambito tecnologico, in modo responsabile e senza rinunciare all’inclusività.

La coppia non si faceva vedere insieme da quattro mesi, ovvero da una serata di gala a New York. Ora Harry e Meghan sono ricomparsi insieme, seduti fianco a fianco, nel giardino della loro villa californiana di Montecito.

Harry e Meghan, il video diffuso metterà fine ai rumors?

Harry e Meghan hanno pubblicato a sorpresa un video in cui contattano telefonicamente 26 giovani leader di aziende e associazioni impegnate nella tecnologia, vincitori di premi e finanziamenti per un totale di due milioni di dollari. I duchi sono coinvolti nell’iniziativa attraverso Archewell, la loro fondazione, ma quello che appare più evidente dal filmato registrato nella villa californiana di Montecito, è che sembrano affiatati come nei primi tempi. Una fonte vicina a Harry e Meghan ha raccontato a Us Weekly che «gli ultimi mesi sono stati difficili», tra l’incidente sfiorato lo scorso maggio a New York, la fine della collaborazione milionaria con Spotify e la battuta d’arresto della causa che il secondogenito di re Carlo ha intentato ai tabloid inglesi. Un secondo insider però ha assicurato che «sono un fronte unico, per quanto li riguarda sono Harry e Meghan contro il mondo».

I due avrebbero deciso di tenere un profilo basso e di dedicarsi a nuovi progetti. L’ex attrice sarebbe intenzionata a riaprire il suo blog The Tig, mentre il principe è vicino alla partenza per l’Africa, dove girerà un documentario diviso in più puntate in Botswana. Un fonte ha rivelato a Ok! Magazine: “Va tutto bene, Harry andrà da solo in Africa ma è un viaggio di lavoro. Non c’è niente di strano”.

La verità sullo stato del loro rapporto è difficile da scoprire. E’ chiaro che Harry e Meghan vogliono mantenere la loro immagine di coppia unita e, per adesso, nonostante i problemi lavorativi e familiari, il loro intento sta andando a buon fine.