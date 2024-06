Haiku d’amore famosi: le poesie giapponesi brevi più belle

Con il termine haiku ci si riferisce a un genere poetico caratterizzato da una tipica struttura a 3 versi, componimenti essenziali e brevissimi che tuttavia riescono a evocare emozioni profonde.

Scopriamo alcuni haiku d’amore famosi, ovvero le poesie giapponesi brevi più belle da cui trarre ispirazione. Bastano pochi versetti per esprimere l’amore, lo dimostrano gli haiku a tema sentimentale, componimenti dell’anima che racchiudono, in poche parole, emozioni di un’intensità rara.

È proprio la brevità il loro forte, poesie d’amore essenziali ma anche profondamente evocative. Scopriamo i migliori esempi di poesia haiku.

Haiku famosi

Originariamente il significato di Haiku era “verso di un poema a carattere scherzoso” ma il termine oggi indica un genere poetico giapponese che si caratterizza per la struttura in 3 versi. Le origini sono incerte ma si sa che il genere ebbe popolarità tra tutte le classi sociali proprio in virtù della sua estrema essenzialità e immediatezza.

Come scrivere un haiku? Bisogna rispettare la struttura a tre versi e lo schema sillabico 5/7/5 sebbene molti autori si concedano uno schema più libero, conservando tuttavia la brevità. Nonostante sia un genere che tratta diverse tematiche, esistono anche haiku d’amore come quelli che vi proponiamo di seguito.

– Non piangete, insetti

gli amanti, persino le stelle

devono separarsi.

(Kobayashi Issa)

– Prendiamo

il sentiero paludoso

per arrivare alle nuvole.

(Kobayashi Issa)

– Tra la barca e la riva

a separarci si alza

un salice.

(Masaoka Shiki)

– Se c’è l’amore

è sempre primavera

nei nostri cuori.

(Anonimo)

– Tu mi ascolterai

guardandomi in viso

fissando gli occhi.

(Anonimo)

– Son dolci i sogni

quando ami e sei amato

serenità e pace.

(Anonimo)

Gli haiku più belli

Ecco un’altra selezione di haiku, fra cui haiku in italiano, difatti diversi autori nostrani si sono cimentati con la scrittura di poesie brevi con risultati davvero notevoli.

– Si sveglia

e sbadiglia, il gatto;

poi, l’amore.

(Kobayashi Issa)

– Guarda la Luna

tra li alberi fioriti;

e par che inviti

ad amar sotto i miti

incanti ch’ella aduna.

(Gabriele D’Annunzio)

– Veggo da i lidi

selvagge gru passare

con lunghi gridi

in vol triangolaresu ’l grande occhio lunare.

(Gabriele D’Annunzio)

– Cammina cammina

ho ritrovato

il pozzo d’amore

(Giuseppe Ungaretti)

Haiku di Matsuo Basho

Uno dei più prolifici autori giapponesi di haiku è stato il poeta Matsuo Basho, che ha scritto versetti indimenticabili su argomenti ad ampio spettro e fra essi non poteva mancare l’amore.

– È il riso mescolato d’orzo,

o è l’amore che fa gemere

la femmina del gatto?

– Batte alla porta

del tempio di Mii

la luna di stanotte.

– Verrà quest’anno la neve

che insieme a te

contemplai?

– Neve sul Fuji.

Così lo vede Rōsei

che sta sognando.

-Innamorate

le stelle d’autunno.

Bramisce il daino.