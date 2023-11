Hai le spalle chiuse e le desideri come quelle di Federica Pellegrini? Prova l’allenamento con il cuscino

Per chi ha le spalle chiuse e le desidera aperte e dritte, esistono 5 semplici esercizi da svolgere da casa con un semplice cuscino.

La corretta postura, oltre ad essere esteticamente migliore, aiuta in maniera significativa la salute della nostra schiena. Non c’è niente di meglio che vedere una persona sicura di sé con le spalle aperte in maniera naturale. Purtroppo però, chi sta molto tempo seduto (o troppo tempo in piedi), ma anche le donne che allattano, possono mantenere una posizione chiusa per molto tempo.

Tuttavia, oltre a denotare poca sicurezza in sè stessi, tenere le spalle chiuse può portare a continui mal di schiena. A volte, per ovviare al problema basta davvero poco. In questo caso servono solamente 10 minuti e un cuscino. Questi esercizi, oltre ad essere estremamente utili, permettono di rilassare la schiena e donarci dei momenti di relax in cui il sollievo regna da padrone.

I 5 esercizi contro le spalle chiuse: una postura dritta in poco tempo

Il tempo, si sa, sembra sempre poco: sia quando si diventa mamme, sia perché si hanno troppi impegni. Tuttavia, è bene focalizzarsi anche sull’aspetto psicologico: tenere le spalle chiuse denota insicurezza, inferiorità e una sorta di guscio per proteggersi dall’esterno. Dopo diverso tempo che si mantiene questa postura, tornare a ‘spalle larghe’ è complesso a livello fisico. Questi 5 semplici esercizi sono utili proprio per ovviare a questo problema e, non meno importante, brillare finalmente di una luce nuova.

Il primo esercizio si svolge posizionando il cuscino per terra all’altezza delle scapole (ossia il cuscino sotto le spalle). Adesso allarga le braccia verso l’alto, allunga le gambe e prendi dei bei respiri. In questo modo sentirai stirale tutta la colonna vertebrale, con un senso di scioglimento. Nel secondo esercizio dovrai mettere il cuscino dietro la testa, dove andrai ad intrecciare le mani, proprio dietro al cuscino, tenendo i gomiti aperti e stendendo il corpo. Nel terzo esercizio, sdraiati, poni un cuscino sotto la pancia e, se necessario, piegalo in due. A questo punto dovrai percepire un’allungamento della zona lombare, dove si può percepire il coccige che cade in giù. Nel quarto esercizio, il cucino andrà piegato in due e posizionato sotto un fianco nella posizione sdraiata di lato. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Un braccio andrà piegato sotto il cuscino, mentre l’altro (quello in alto), andrà disteso. Se necessario, allunga la gamba sopra formando tutta una linea. Il quinto esercizio, nonché l’ultimo, richiede di mettere (sempre da sdraiati, ma a pancia in su), il cuscino in mezzo alle gambe con le ginocchia piegate. A questo punto sali con il busto per mezzo ponte e, mentre inspiri ed espiri, fai dei no con il collo per allentare la tensione alla cervicale. Scendi e ripeti l’esercizio.

Se svolti quotidianamente, questi esercizi possono migliorare in maniera evidente la postura della schiena. Per attuarli ci vuole davvero poco tempo, il tutto comodamente da casa.