Gyrotonic, l’allenamento must per un fisico perfetto a 50 anni come Alessia Marcuzzi

Come fa Alessia Marcuzzi ad avere un fisico così perfetto a 50 anni? Il merito sembra essere del Gyrotonic, l’allenamento delle star

Nel corso degli anni Alessia Marcuzzi si è fatta notare non solo per il talento e la spigliatezza ma anche per la bellezza che toglie il fiato. Capelli biondi e occhi scuri fanno fa cornice ad un fisico che farebbe invidia a chiunque. Alta, slanciata e tonica al punto giusto, la conduttrice potrebbe tranquillamente essere scambiata per una modella grazie al suo corpo pazzesco. Ma come fa a mantenersi così in forma?

Alla soglia dei 50 anni Alessia Marcuzzi è più bella che mai. Il merito è non solo di un’ottima genetica ma anche della cura che la conduttrice ha sempre avuto per il suo corpo. Alimentazione, cura e dedizione non sono sufficienti senza una buona dose di allenamento, e questo la Marcuzzi lo sa bene. Ecco perché la splendida artista romana non smette mai di tenersi in movimento.

A mostrarlo è la stessa conduttrice sui social, dove non manca mai di pubblicare foto e video che la ritraggono mentre fa sport e si allena. Proprio sui social la Marcuzzi ha deciso di condividere il suo segreto per un fisico scolpito e tonico a 50 anni. Si chiama Gyrotonic ed è una tecnica di allenamento innovativa che ha già fatto breccia nel cuore delle star italiane e non solo, ma in che cosa consiste?

Alessia Marcuzzi in formissima grazie al Gyrotonic

Secondo quanto riportato da iodonna.it, il Gyrotonic è un tipo di allenamento molto in voga nell’ultimo periodo ma che ha radici molto lontane. Si tratta di un tipo di esercizio che coinvolge non solo la parte muscolare ma anche quella scheletrica, con benefici a dir poco incredibili per il corpo. Il Gyrotonic, infatti, non solo rafforza i muscoli ma anche la colonna vertebrale, riuscendo a proteggerla dai piccoli infortuni e dallo stress accumulato. Non solo! Grazie al macchinario apposito, il Gyrotonic lavora anche su fattori molto importanti come l’elasticità e la flessibilità.

Classe 1972, Alessia Marcuzzi sembra essere immune al tempo che passa. A giudicare dalle foto e dai video che condivide sui social, la conduttrice romana gode di una splendida forma, che le permette di sfoggiare abitini e gonne corte, coerenti con il suo stile. Proprio su Instagram la Marcuzzi ha svelato il suo segreto di bellezza con un post dedicato al Gyrotonic, scatenando la curiosità di moltissimi fan che si sono subito riversati nei commenti.