Guerra tra i Royals, Re Carlo e William contro il Duca: “Basta buffonate”

Bufera tra i royals. Sembrerebbe che re Carlo non sia più disposto ad accettare il suo atteggiamento. Il principe inizia a tremare.

Carlo vuole essere visto come il re frugale in un momento in cui il Regno Unito sta attraversando una cosiddetta “crisi del costo della vita” a causa dell’aumento dell’inflazione. Come parte di ciò, secondo quanto riferito, vuole una famiglia reale “ridotta” che non includa il finanziamento del fratello caduto in disgrazia per un importo di milioni di dollari ogni anno.

Il principe che non ci sta

In passato, un re avrebbe potuto bandire i parenti ribelli o addirittura tagliargli la testa. Ma è il 2023 e il re Carlo III è stato semplicemente lasciato “stanco e furioso”.

Mentre il principe Harry e Meghan Markle stanno ancora facendo parlare di loro dalla lontana California, Carlo, 74 anni, e suo fratello minore, il principe Andrea, stanno litigando per il settore immobiliare.

Andrea, che è stato costretto a lasciare i doveri reali dopo aver risolto un caso di abuso sessuale con l’accusatrice di Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, nel 2022, è stato il secondo in linea di successione al trono fino a quando la principessa Diana non ha dato alla luce il figlio maggiore di Carlo, il principe William.

Ora, l’ex “di riserva” si rifiuta di inchinarsi alle richieste di suo fratello e suo nipote.

Re Carlo su tutte le furie

Il Royal Lodge con 30 camere da letto – che, come i cottage Frogmore e Adelaide, si trova nella zona protetta della Great Windsor Estate che circonda il Castello di Windsor – è una proprietà privilegiata con piscina e campo da tennis privati.

Ma mentre l’ex moglie di Andrea, Sarah “Fergie” Ferguson , la duchessa di York, ha ancora la sua ala, le due figlie sposate della coppia, la principessa Eugenie e la principessa Beatrice, si sono trasferite.

Nel tentativo di convincerlo a trasferirsi, Andrew ha persino ricevuto le chiavi di Frogmore Cottage, la casa con cinque camere da letto da cui il re ha recentemente sfrattato Harry e Meghan. William, Kate e i loro figli, George, Charlotte e Louis, si sono trasferiti solo ad Adelaide Cottage,meno di un anno fa.

Ma con solo quattro camere da letto, si dice già che sembri troppo piccola la casa, in particolare perché William ha bisogno di più spazio per l’ufficio per adattarsi al suo ruolo in crescita. Gli addetti ai lavori affermano che tutte le discussioni hanno “fatto infuriare” il re.

Andrea ha firmato un contratto di locazione di 75 anni, in seguito alla morte di sua nonna, la Regina Madre, che viveva lì prima di lui e che ha speso diversi milioni per erigerlo. Ma in un certo senso, Carlo ha avuto motivo di sfrattarlo di recente quando ci sono state notizie dalla stampa di Andrea che si lamentava con gli amici che la regina Elisabetta aveva lasciato tutti i suoi soldi al primogenito a fini fiscali, il che significa che non poteva permettersi i soldi per rinnovare la Royal Lodge. Se Andrea non può permettersi di mantenere la proprietà, il re, in quanto proprietario, ha una scusa per cacciarlo.