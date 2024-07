Aspetti un bambino e vuoi capire se sarà maschio o femmina? Ecco come fare

Cerchiamo di capire insieme come riconoscere, prima del tempo, o se non vuoi saperlo fino alla nascita, il sesso del tuo bambino.

Il periodo della gravidanza è assolutamente qualcosa di magico. Niente che puoi comparare. Ci sono mille domande che una donna si fa in quel periodo ma c’è anche qualcosa che incuriosisce moltissimo, ovvero il sesso del piccolo che verrà al mondo.

Si perché è vero che non cambia se aspettiamo un maschietto oppure una femminuccia ma la curiosità è tanta. Ecco quindi che noi vi vogliamo svelare dei piccoli segreti che vi faranno capire meglio. Quindi scorri le prossime righe e scopri tutto con noi di Pourfemme.

Ci sono moltissime leggende sul capire se sarà maschio o femmina prima dell’ecografia che confermerà, oppure no, quello che avevamo immaginato. Quante volte hai sentito, se la pancia è così sarà….Ma indovinare il sesso del piccolo è anche molto divertente.

Per tantissimi, anzi centinaia di anni, le donne hanno basato la loro convinzioni su dati empirici e molto casalinghi. Ad esempio se è maschio ti diranno:

Hai avuto nausee mattutine all’inizio della gravidanza

L’allargarsi del pancione è distribuito anche sui fianchi

I tuoi capelli presentano riflessi rossastri

Il tuo ventre si presenta come un cocomero, di quelli dalla forma ovoidale

Hai voglia di dolci

Hai voglia di frutta e succo d’arancia

Ma non sono assolutamente terminate qui le credenze? Anzi! Si dice che il sentire freddo può indicare il sesso del piccolo ma non è assolutamente così. La nostra sensazione dipende dai cambiamenti ormonali. Anche l’eccessiva sonnolenza o il suo contrario non indicano nulla.

Diciamo una cosa che l’unico metodo assolutamente certo per capire se aspettiamo un maschio, oppure una femmina è l’ecografia morfologica o l’amniocentesi. Ci sono poi anche altri test, come il Nub Theory dove il sesso dovrebbe essere maschile se l’angolo lombosacrale è maggiore o uguale a 30° e l’angolo cutaneo maggiore o uguale a 40°, femminile se le misurazioni sono inferiori.

Oppure tramite il Test del DNA fetale. Questo si esegue con un semplicissimo esame del sangue. Adesso che conosci sia le pratiche popolari che quelle scientifiche per scoprire il sesso del tuo piccolo prova a giocare e vedere se corrispondono esattamente a quello che hai provato, o stai provando tu.

