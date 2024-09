Gravidanza, come capire se maschio o femmina: le nonne antiche facevano così

Partiamo dal presupposto che ormai, ad oggi, scoprire il sesso del bambino è all’ordine del giorno, eppure c’è chi ancora preferisce saperlo poco prima della nascita, lasciando un po’ di suspence non solo all’interno della coppia, ma anche tra gli amici. Anche nel nostro Paese è ormai diventato un trend il cosiddetto ‘Baby Shower‘, ovvero una vera e propria festa in cui si scoprirà insieme alle persone cui si vuole più bene quale sarà il sesso del futuro nascituro.

Se oggi l’innovazione e sviluppo medico ci danno la possibilità di scoprire senza problemi se metteremo al mondo un bimbo o una bimba, in tempi passati bisognava sfruttare altre tecniche. Alcune forse del tutto infondate, altre ancora, in grado di poterci eventualmente fornire una risposta. Può essere quindi un ottimo modo conoscerle per giocare con le proprie amiche, nella speranza di poter azzeccare poi il sesso al momento della nascita. Perché non scopriamo i metodi della nonna insieme? Alcuni sono incredibili!

Come capire se tuo figlio sarà maschio o femmina: in gravidanza le nonne facevano così e indovinavano

Può sembrare una follia l’esistenza di metodi alternativi per capire il sesso del futuro nascituro che non sia una semplice ecografia, in grado di farci sapere non solo il sesso del bambino, ma anche il suo stato di salute in generale. Eppure in temi antichi e ormai andati bisogna affidarsi ad altro, in alcuni momenti persino a streghe, stregoni o sensitivi. Potrebbe quindi risultare divertente scoprire alcuni vecchi trucchi. Noi ne abbiamo raccolti alcuni solo per voi!

Quello forse più famoso, comprovato persino dalla stessa Chiara Ferragni quando attendeva Vittoria, è la forma della pancia: nelle credenze popolari, quando si è già al 5°/6° bisogna osservare la forma, se è a punta significa che si attenderà una bambina, al contrario più bassa e tonda, arriverà presto un bambino. Affascinante! In correlazione alle forme del corpo, alcune tradizioni vedono un aumento esponenziale di seno per le future bimbe, mentre se si notano più o meno le stesse dimensioni si avrà un maschio.

Sempre rimanendo in tema di tradizioni e costumi popolari, il detto ‘le donne incinte sono tutte più belle‘ non ha una base del tutto sbagliata, o meglio, è proprio il viso a far capire se si attende un maschietto o meno. Solitamente se la forma rimane pressoché identica, con un leggero dimagrimento potremmo avere un bimbo, se invece il volto diventa paffuto, pieno, roseo e pronunciato si attenderà una femminuccia. Rimanendo in tema bellezza, anche una crescita discreta di peluria presagisce un futuro maschietto.

Infine troviamo quello che ancora oggi molte nonne usano sulle proprie nipoti ed è il metodo dell’anello: si infila la fede nuziale di chi attende in una catenina, si poggia sulla pancia e poi si alza osservando attentamente i movimenti. Se l’anello si sposterà da destra a sinistra o da sopra a sotto formando una linea allora si avrà una femminuccia, se invece vedremo movimenti rotatori si avrà un bel maschietto. Beh, provarli non costa nulla!