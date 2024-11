I puntini bianchi sul viso sono i grani di miglio, ecco come rimuoverli in maniera definitiva

Conosciuti con il termine di grani di miglio, sono delle piccole cisti epidermiche che possono essere rimosse in maniera definitiva. Ecco come!

Se hai notato dei piccoli puntini bianchi localizzati sul viso potresti avere i famosi grani di miglio. Si tratta di sporgenze della cute molto piccole, in quanto la loro grandezza non super i 2 millimetri.

I punti bianchi non riguardano un target ben preciso, bensì possono comparire sulla pelle del viso di donne, uomini e addirittura neonati. Possono comparire anche in adolescenza.

Diversi dai comedoni chiusi, i grani infatti sono delle piccole cisti epidermiche di natura benigna contenenti cheratina. Solitamente si posizionano sugli zigomi, sulla fronte e sulle palpebre. Quali sono le cause e come eliminarli? Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo!

Come eliminare una volta per tutte le famose piccole palline di grasso sul viso

Le famose piccole palline di grasso sul viso, nonché i cosiddetti grani di miglio, possono essere non solo eliminati ma anche prevenuti. In che modo?

Cause

Innanzitutto è giusto approfondire i motivi per cui compaiono. L’accumulo di cheratina può ostruire i follicoli piliferi del viso dando così forma a queste famose cisti epidermiche. Anche un’eccessiva esposizione ai raggi solari potrebbe causare i grani di miglio, così come una scarsa pulizia del viso o utilizzo di prodotti non idonei alla propria pelle.

Prevenzione

Per poter prevenire i punti bianchi ben evidenti bisognerebbe innanzitutto seguire una corretta skincare. Bisogna detergere il viso sia al mattino che prima di andare a dormire, inoltre è importante rimuovere sempre il make up e idratare o purificare la propria pelle. Quindi scegli prodotti che possano andar bene per la tua tipologia di cute.

Utilizza prodotti delicati e non dimenticare di applicare la crema solare ogni volta che esci di casa, anche nel periodo della fredda stagione.

Come eliminarli

Per poter rimuovere i grani di miglio, in realtà, non esiste alcun metodo fai da te. Oltre a potersi prendere cura della propria pelle e cercare di effettuare anche scrub ed esfoliare la pelle almeno una o due volte a settimana (evitando prodotti granulosi nel caso di acne), non esiste alcun rimedio da fare a casa per rimuovere in maniera definitiva i grani di miglio.

Il metodo per eliminare ovviamente esiste eccome. Una volta che compaiono sul proprio viso l’unica cosa da poter fare è mettersi in contatto con un buon dermatologo, il quale ti consiglierà il trattamento migliore per rimuovere definitivamente le cisti epidermiche.

Solitamente questi trattamenti sono laser o incisioni che sarà proprio il professionista ad eseguire sulla tua pelle.