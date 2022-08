“Il Grande Fratello mi ha distrutta”, confessioni di una Vip

Una vippona che ha partecipato al Grande Fratello Vip ha confessato di essersi sentita distrutta durante il reality.

“Per due anni non ho più lavorato“, ha confessato questa attrice a Diva e Donna. Scopriamo i dettagli nell’articolo.

L’attrice Jane Alexander ha confessato di essersi sentita distrutta dopo il Grande Fratello

Attrice brava e talentuosa, ricordata soprattutto per la sua parte da cattiva in Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, dove ebbe anche un flirt con Elia Fongaro, l’ex velino.

Jane non rimpiange il tempo passato nella Casa, anzi ha affermato che tutti dovrebbero farlo una volta della vita, perché si è completamente fuori dal mondo e si ha solo il tempo di pensare.

Ma la Alexander ha ammesso che questa esperienza, bella dal punto di vista umano e personale, le ha distrutto la carriera da attrice. Non ha infatti lavorato più per ben due anni.

Perché l’attrice ha deciso di partecipare al GF Vip?

Senza mezzi termini Jane ha confessato di aver partecipato soprattutto per i soldi e accusa tutti coloro che non lo ammettono, di mentire.

Poi aggiunge che era anche curiosa di fare questo esperimento sociale e personale.

Di Elia Fongaro non dice quasi nulla, se non la realtà che in quel momento perse completamente la testa.

L’attrice ora è orgogliosa di essere completamente uscita dal tunnel dell’alcol. Sono ben tre anni che non tocca un goccio d’alcol e dopo l’uscita dalla Casa è tornata con il suo fidanzato storico, Gianmarco Amicarelli, con cui fa coppia da tantissimi anni.