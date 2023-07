Grande festa in casa Ossini: la figlia del conduttore compie 18 anni

Massimiliano Ossini ha condiviso con i fan un momento molto speciale: sua figlia Melissa ha spento le sue 18esime candeline.

Il conduttore è sicuramente uno dei più amati del mondo dello spettacolo italiano, e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto con la sua energia e determinazione, grazie a cui è riuscito a farsi spazio nel panorama televisivo nazionale. Moltissimi sono infatti i programmi che ha presentato nel corso della sua carriera e che gli hanno permesso di collezionare diverse esperienze professionali.

E’ stato un bellissimo momento per Ossini, quello trascorso qualche giorno fa, dato che sua figlia Melissa ha compiuto 18 anni. Lui si è emozionato molto.

Massimiliano Ossini e i 18 anni di sua figlia Melissa: gli scatti sono virali

Sul suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore ha postato una serie di fotografie che lo ritraggono in compagnia di sua figlia Melissa, la secondogenita nata dal matrimonio con Laura Gabrielli. Lui e sua moglie, con cui ha pronunciato il fatidico sì nel 2003, si sono infatti subito innamorati e hanno messo al mondo anche gli altri due figli Carlotta e Giovanni. La famiglia vive oggi ad Ascoli Piceno ed è sempre più unita. Attivissimo sui social, Ossini pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Proprio qui ha infatti reso noto che la bella Melissa ha compiuto 18 anni e che, per l’occasione, ha organizzato un party esclusivo.

Sono così spuntate delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di sua figlia durante la bellissima festa, ed entrambi sono apparsi molto felici. Melissa ha letteralmente conquistato l’attenzione dei fan, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza e di mettere in evidenza la sua semplicità. “Anche questa volta non ho trattenuto le lacrime“, ha poi scritto il papà dopo aver pubblicato le foto, “amore mio da oggi hai raggiunto la maggiore età ma rimarrai sempre la mia piccola“. Non è così mancato il commento della festeggiata, che ha espresso tutto il grande amore che sente per il suo papà.

Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei followers, che non hanno perso l’occasione per augurare alla neo 18enne una vita piena di sogni e felicità. C’è intanto molta attesa per i prossimi progetti di Massimiliano Ossini, che tiene costantemente i fan aggiornati e che pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività professionale.