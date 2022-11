Come eliminare i graffi sul parquet in 3 semplici mosse

Il parquet in casa è una scelta perfetta per creare un’atmosfera calda ed avvolgente. Inoltre, è un pavimento che si adatta a qualsiasi stile, che sia classico o moderno. Però, uno degli aspetti che è importante da tenere in considerazione è la possibilità che il legno si possa graffiare.

Molto spesso questo avviene nonostante i vari accorgimenti che si possono avere, il pavimento si può graffiare a causa dello spostamento dei mobili, o della caduta di vari oggetti, oppure ancora a causa della presenza di bambini piccoli o di animali domestici.

Ma non bisogna disperare in caso il parquet si graffi, si può cercare di porre rimedio. Ovviamente dipende dalla gravità del graffio, ma le soluzioni ci sono.

Cosa occorre fare in caso di graffio superficiale

Foto Pinterest/ theflooringlady – Togliere graffi dal parquet

Appena si vede il graffio sul parquet, è importante agire seguendo dei semplici ma efficaci passaggi:

Pulire la zona graffiata : con un un panno morbido inumidito , preferibilmente in microfibra , si passa sulla zona interessata togliendo lo sporco in eccesso, con una piccola quantità di detergente specifico per i parquet

: con un un morbido , preferibilmente in , si passa sulla zona interessata togliendo lo in eccesso, con una piccola quantità di per i parquet Risciacquare : con uno straccio bagnato si strofina il pavimento per eliminare il sapone e si fa asciugare

: con uno bagnato si il pavimento per il sapone e si fa Applicare il rivestimento di superficie: con un pennello a punta sottile si fa un lieve strato di rifinitura sigillante. Oltre al pennello si può utilizzare la ceralacca o uno smalto poliuretanico.

Per i graffi molto superficiali, si può provare anche con dei normali pastelli a cera. Innanzitutto, serve trovare il colore adatto che coincida con quello del legno e in questo modo si evita di acquistare un prodotto specifico per i ritocchi.

Ovviamente, in caso di utilizzo di prodotti chimici è importante indossare sempre dei dispositivi di protezione come gli occhiali di sicurezza e i guanti.

Se non si ha esperienza con i lavori di falegnameria o se il pavimento è rivestito con un sigillante speciale, è meglio affidarsi a professionisti del settore.