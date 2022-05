Low cost ed eleganti: gonne H&M per look raffinati

Chi l’ha detto che per essere eleganti e raffinate si deve ricorrere solo all’alta moda? Grazie a brand di fast fashion del calibro di Zara, Mango o H&M, infatti, dar vita a look eleganti ma low cost è sempre più facile. Dagli accessori, alle calzature, ai capi d’abbigliamento possiamo rinnovare il look e il guardaroba ogni volta che vogliamo grazie alle collezioni low cost. Ecco dunque 3 idee di look da realizzare con gonne H&M eleganti. Per il giorno per la sera!

Gonne H&M: tessuti cangianti o fantasie floreali?

In prospettiva dell’estate non c’è niente di più adatto di un look in stile Capri, che alterni bianco, blu e, perché no, fantasie floreali. Proprio come se dovessimo andare a fare un giro in yacht! Alla gonna H&M in maxi fantasia floreale bianca e blu possiamo ad esempio abbinare un crop top in pizzo o un top corto cropped. E poi un paio di sandali con lacci in stile anni Duemila!

Foto H&M

Dal giro in barca all’aperitivo del pomeriggio: ma quale sarà il look giusto da sfoggiare? Tra le tante gonne H&M eleganti ve ne è una in satin verde salvia bordata di pizzo, uno dei colori moda più raffinati e di tendenza della stagione. L’abbinamento ideale? Quello con un top con maniche a palloncino, per un look bucolico e giovanile che non rinuncia all’eleganza.

Il perfetto look per la sera deve brillare! Per questo tra le gonne H&M eleganti abbiamo selezionato una slip skirt in raso color panna, da abbinare a scarpe gioiello o, per le più bold, a un reggiseno gioiello!

Foto H&M

La tendenza intimo a vista è infatti una delle più cool del momento, amata dalle celebrity del jet set. E quando l’intimo si abbina a cristalli, paillettes o perline la combinazione si trasforma in un outfit inarrestabile!