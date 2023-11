Gli spaghetti miracolosi senza calorie: non è magia ma scienza e si dimagrisce con tanto gusto prelibato

Gli Shirataki sono spaghetti ricchi di fibre e senza calorie. Possono fornire benefici per la salute e anche per il sistema digestivo.

Gli spaghetti Shirataki sono un alimento unico, molto saziante e senza calorie. Questi noodles sono ricchi di glucomannano, un tipo di fibra che ha notevoli benefici per la salute. Infatti, in numerosi studi è stato dimostrato che aiuta a perdere peso. Sono spaghetti lunghi e bianchi, chiamati comunemente noodles miracolosi o noodles konjac. Infatti sono fatti di glucomannano, un tipo di fibra che proviene dalla radice della pianta konjac.

Il Konjac cresce in Giappone, Cina e Sud-Est asiatico. Contiene pochissimi carboidrati digeribili, ma la maggior parte di essi proviene dalla fibra di glucomannano. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere su questi spaghetti: i loro benefici e come cucinarli in maniera gustosa.

Shirataki Noodles: gli spaghetti “miracolosi” a zero calorie

“Shirataki” in giapponese significa “cascata bianca”, che descrive l’aspetto traslucido di questi spaghetti senza calorie. Sono fatti mescolando farina di glucomannano con acqua normale e un po’ di acqua di calce, che aiuta a mantenere la loro forma. La miscela viene bollita e poi modellata in tagliatelle o pezzi simili a riso. Gli spaghetti sono costituiti per il 97% da acqua e per il 3% da fibra di glucomannano. Sono anche molto poveri di calorie e contengono pochi carboidrati digeribili. Una varietà chiamata spaghetti shirataki al tofu è molto simile ai tradizionali spaghetti shirataki, ma con l’aggiunta di tofu che fornisce alcune calorie aggiuntive e un piccolo numero di carboidrati digeribili.

Il glucomannano è una fibra altamente viscosa, ovvero un tipo di fibra solubile che può assorbire fino a 50 volte il suo peso in acqua, come si evince dal contenuto estremamente elevato di acqua degli spaghetti. Questi noodles attraversano lentamente il sistema digestivo, il che aiuta a provocare l’effetto di sazietà e ritarda l’assorbimento dei nutrienti nel flusso sanguigno. Inoltre, la fibra viscosa funziona come prebiotico. Nutre i batteri che vivono nel colon, noti anche come flora intestinale o microbiota.

Nel colon, i batteri fermentano le fibre in acidi grassi a catena corta, che possono ridurre l’infiammazione, potenziare la funzione immunitaria e fornire altri benefici per la salute, secondo alcune ricerche più vecchie. Uno studio sull’uomo del 2014 ha stimato che la fermentazione del glucomannano in acidi grassi a catena corta produce 1 caloria per grammo di fibra. Poiché una tipica porzione da 113 g di spaghetti shirataki contiene circa 1-3 g di glucomannano, è essenzialmente un alimento senza calorie e senza carboidrati.

Possono essere un potente strumento per perdere peso. La loro fibra viscosa ritarda lo svuotamento dello stomaco, quindi protrae più a lungo il senso di sazietà. Inoltre, secondo uno studio del 2009, assumere glucomannano prima di consumare molti carboidrati sembra ridurre i livelli dell’ormone della fame. Un’analisi ha rilevato che l’integrazione con glucomannano riduce significativamente il peso corporeo nelle persone in sovrappeso o obese. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche, poiché alcuni altri studi hanno prodotto risultati contrastanti.

Di certo è stato dimostrato che il glucomannano aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete e resistenza all’insulina. Infatti poiché la fibra viscosa ritarda lo svuotamento dello stomaco, i livelli di zucchero nel sangue e di insulina aumentano più gradualmente man mano che i nutrienti vengono assorbiti nel flusso sanguigno.