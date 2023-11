Gli esperti non hanno dubbi: far crescere insieme bambini ed animali ha incredibili benefici, quali sono

Far crescere dei bambini insieme agli animali? Gli esperti non hanno dubbi: i benefici sono incredibili!

Molto spesso, purtroppo, si sente di gente che da via il proprio animale domestico con l’arrivo di un bebè. Nonostante le probabili buone ragioni dei neogenitori, esistono tantissime valide soluzioni alternative all’abbandono di Fido. Non bisogna quindi farsi prendere dal panico quando è in arrivo un figlio, ma piuttosto bisogna essere positivi ed abituare il proprio cane o gatto all’odore del pancione e all’arrivo graduale del nuovo ospite.

Per di più sono tantissimi gli studi scientifici che dimostrano come far crescere i bambini in compagnia degli animali domestici sia estremamente benefico su diversi piani. Oggi dunque ci concentreremo sugli effetti benefici del crescere bambini ed animali insieme.

Bambini che crescono con gli animali: cosa dice la scienza

Sono tantissime le ricerche scientifiche che mostrano i benefici della crescita in compagnia degli animali. Tra queste non possiamo non nominare la ricerca dal titolo “Pets and Children” pubblicata sull’American Academy of Child and Adolescent Psichiatry. Secondo questo studio gli animali domestici sono un vero e proprio supporto per i bambini di qualsiasi età.

Imparare a prendersi cura di un cane e imparare a trattarlo con gentilezza permette al bambino di imparare a trattare nello stesso modo le persone, sviluppando così maggiore empatia verso il prossimo. Ovviamente non vale solo per i cani, ma per qualsiasi tipo di animale da compagnia, come gatti, conigli e pappagalli.

C’è poi un altro studio condotto negli Stati Uniti, guidato da Ganesa Wegienka del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica dell’Henry Ford Hospital di Detroit e pubblicato sul Clinical & Esperimental Allergy. Secondo questo studio avere un cane o un gatto in casa protegge i bambini dallo sviluppo delle allergie, uno dei maggiori problemi che si pone un genitore quando è in arrivo un bebè. Il cane o gatto, quindi, sarebbe di estrema importanza per il primo anno di vita del piccolo.

I ricercatori hanno preso in analisi un gruppo di bambini di età variabile partendo dai neonati, mantenendosi in contatto con i genitori così da conoscere tutte le informazioni come appunto la presenza di un animale in casa. raggiunta l’età di 18 anni, 565 partecipato hanno fornito dei campioni di sangue per verificare la presenza di anticorpi agli allergeni.

I risultati sono stati strabilianti. La presenza del cane sin dal primo anno di vita ha creato una protezione contro le allergie. Secondo lo studio, quindi, un bambino che cresce sin da subito con un animale ha una probabilità di contrarre allergie pari alla metà dei bambini che crescono senza animali.