Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventano genitori: il nome del bambino è speciale, il significato

Era fine 2020 quando Pierpaolo Pretelli ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Giulia Salemi. La modella e influencer era entrata nella casa del Grande Fratello a reality in corso, ma le è bastato pochissimo per attirare l’attenzione del concorrente. In pochi mesi, i due gieffini si sono innamorati proprio all’interno della casa più spiata della tv e, a distanza di più di quattro anni, sono più innamorati che mai. E sono in tre.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio 2025, ma, come scritto da Giulia nelle sue stories di Instagram, il piccolo è venuto alla luce esattamente il 10 gennaio. Una comunicazione semplice, quella dei neo genitori, che sui rispettivi social hanno condiviso la prima foto con il loro piccolo. Di cui hanno rivelato anche il nome, dopo mesi di dubbi e ‘toto-nomi’ da parte dei fan.

È nato Kian Salemi Pretelli: qual è il significato del nome scelto dall’amata coppia

Anche i più scettici hanno dovuto ricredersi perché quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una meravigliosa storia d’amore. Durante la quale non sono mancati momenti di crisi, che però i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno saputo affrontare e superare, in nome di un sentimento che non è mai svanito. Oggi, Giulia e Pierpaolo sono diventati genitori e hanno già presentato il loro piccolino al pubblico social.

L’annuncio della gravidanza era arrivato nel luglio del 2024 mentre, qualche mese dopo, la conduttrice italo-persiana ha svelato il sesso del bebè nello studio di Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo. Da quel momento, i (numerosissimi) fan dei Prelemi hanno provato a ipotizzare il nome del piccolo in arrivo ma la stessa futura mamma ha ammesso più volte di essere molto indecisa.

Il dolce segreto è stato svelato nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio 2025, quando Giulia e Pierpaolo hanno annunciato la nascita del loro primo figlio con un tenerissimo posto social. Stesso pigiama, volti sereni e il frutto del loro amore tra le braccia: il piccolo ‘prelemino’ si chiama Kian Salemi Pretelli e il nome non ha potuto non attirare l’attenzione dei followers.

Innanzitutto per il doppio cognome, che i neo genitori hanno deciso di dare al bambino, scegliendo di anteporre il cognome della mamma a quello del papà. Ma che significa Kian e perché la coppia ha optato per questo nome? Si tratta di un termine iraniano, che richiama quindi le origini persiane di mamma Giulia: il significato del nome è “re, regno” e non può che essere un augurio speciale per il nuovo arrivato.