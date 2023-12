Giulia Salemi prova il Bigodino a Fascia, ma ottiene pessimi risultati. Ecco cosa ha sbagliato!

Giulia Salemi, influencer di successo, ha provato per la prima volta il Bigodino a Fascia super virale su Tik Tok. Il risultato non è stato dei migliori… vediamo cosa ha sbagliato!

Giulia Salemi è una nota influencer persiana. La ragazza si diverte molto nel mostrare i suoi look, make up e molto altro sui social.

Insomma, Giulia ama proprio tutto ciò che riguarda la moda.

In uno dei suoi ultimi esperimenti, ha provato il Bigodino a Fascia noto a molti grazie a TikTok. Si tratta di un tubo lungo che viene utilizzato solitamente dalle ragazze per dare una piega riccia alla chioma senza l’uso del calora.

Giulia Salemi ha mostrato il tutorial sul suo canale TikTok, ma non ha ottenuto degli splendidi risultati. Analizziamo insieme il video e vediamo cosa ha sbagliato!

Anche Giulia Salemi sbaglia! Ecco che danno ha fatto con il Bigodino a Fascia

Giulia Salemi ha aperto da poco il suo profilo su TikTok. Se la settimana scorsa si è “divertita” nel ripulire tutta la sua zona make up, in questi giorni ha pubblicato un video tutorial sulla piattaforma.

La ragazza ha voluto provare il Bigodino a Fascia. Dopo aver visto centinaia di ragazze che lo utilizzavano ottenendo una chioma super riccia, anche Giulia ha voluto tentare.

Comprato il prodotto su Amazon, ecco che la Salemi si arma di (poca) pazienza e prova il viralissimo bigodino. Fatta la doccia, Giulia ha asciugato leggermente i suoi capelli e li ha poi spazzolati.

Messa la fascia in testa, la giovane donna ha poi creato la linea centrale tra i suoi capelli. Posizionato il Bigodino a Fascia sulla parte alta della testa, la Salemi ha iniziato ad attorcigliare le ciocche della sua chioma attorno al tubo del bigodino.

Ha poi fermato le punte finali al bigodino aiutandosi con degli elastici e ha poi unito l’estremità del tubo sulla parte superiore dalla testa così da non avere nulla di ciondolante.

Passate tre ore, Giulia ha sciolto la sua chioma… L’effetto mosso c’era, ma anche il boccolo più definito non aveva la tipica ondulatura ottenuta dalla piastra.

Diciamo che questo non è il prodotto giusto per la nostra Salemi, ma con il make up di Natale ha dato prova di essere bravissima nel suo settore.

Perché molte ci sono riuscite e lei noi? Innanzitutto, l’influencer non doveva asciugare così tanto la sua chioma. Il risultato è migliore se i capelli sono ancora umidi anche perché questi risultano ancora più forti se non entrano a contatto con il calore.

L’errore più grande, però, è stato quando ha tirato poco i suoi capelli. Il Bigodino deve attutire totalmente alla testa così che i capelli siano bene in tenzione attorno al tubo.

Solo così le ciocche possono prendere la forma di un boccolo.

Un ultimo errore che ha fatto è che non ha aspettato abbastanza. Sarebbe infatti consigliato di tenere il Bigodino per almeno 8 ore, una notte intera.

Solo dopo 3 ore il risultato è scarso oltretutto se il capello è piuttosto asciutto.

Insomma, non è questo il prodotto adatto per Giulia 🙂

Il Bigodino a Fascia che ha utilizzato è uno fatto in stoffa satinata che assicura un effetto extra volume combattendo anche il crespo.

Una volta legato nella parte inferiore ed anteriore della testa, passate 8 ore, bisognerebbe spazzolare i capelli, applicare un olio illuminante e spruzzare uno spray volumizzante.

C’è chi ottiene un ottimo risultato anche banalmente utilizzando la cintura dell’asciugamano, i calzini lunghi o dei semplici collant.

Provaci anche tu e, se avrai pazienza, otterrai davvero dei bei risultati!