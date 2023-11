Giulia De Lellis e le infiltrazioni al ginocchio: ecco cosa sono e a cosa servono. Perché si fanno e come agiscono sul corpo.

Tutti noi abbiamo sentito parlare di infiltrazioni al ginocchio. Di recente anche la nota influencer Giulia De Lellis ha affrontato questo trattamento.

Non è una novità per chi spesso pratica sport oppure chi ha raggiunto una età avanzata, sia in fase di cura per le problematiche legate alle ginocchia. Scopriamo cosa sono esattamente queste infiltrazioni e perché sono così importanti per chi soffre di problemi articolari come l’artrosi.

Giulia De Lellis fa le infiltrazioni al ginocchio

Le infiltrazioni al ginocchio non sono altro che iniezioni mirate di sostanze terapeutiche direttamente nell’articolazione. Questo metodo è diventato una soluzione efficace per chi, come Giulia De Lellis, cerca sollievo dal dolore e un miglioramento della mobilità senza ricorrere immediatamente alla chirurgia.

Quando il dolore al ginocchio diventa costante e la semplice terapia analgesica non basta più, le infiltrazioni possono essere la risposta. Sono particolarmente indicate per chi soffre di osteoartrosi, una condizione che porta a un peggioramento progressivo dell’articolazione, che causa rigidità e dolore.

Quali sostanze vengono utilizzate

Le infiltrazioni possono contenere diverse sostanze, sono tutte molto efficaci ma hanno diverse proprietà e funzionalità:

Cortisone : noto per le sue proprietà antinfiammatorie, ma usato con cautela per gli effetti collaterali a lungo termine.

: noto per le sue proprietà antinfiammatorie, ma usato con cautela per gli effetti collaterali a lungo termine. Acido ialuronico (HA) : una sostanza viscosa che aiuta a lubrificare e ammortizzare le articolazioni.

: una sostanza viscosa che aiuta a lubrificare e ammortizzare le articolazioni. Gel piastrinico o Plasma Ricco di Piastrine (PRP) : contiene fattori di crescita che aiutano nella rigenerazione dei tessuti.

: contiene fattori di crescita che aiutano nella rigenerazione dei tessuti. Cellule staminali mesenchimali: prelevate dal paziente, possono favorire la rigenerazione del tessuto danneggiato.

Come avviene la procedura

L’infiltrazione è un procedimento ambulatoriale veloce e generalmente poco doloroso. Il medico, dopo aver individuato il punto esatto dove effettuare l’iniezione, spesso con l’aiuto di un ecografo, procede con la disinfezione e l’iniezione della sostanza. Dopo il trattamento, è consigliato riposo per il ginocchio per un paio di giorni.

Giulia De Lellis, con la sua esperienza, ha portato l’attenzione su questa pratica, ha mostrato che con le giuste cure è possibile mantenere uno stile di vita attivo e dinamico. La sua testimonianza può essere di ispirazione per chi cerca delle valide soluzioni al dolore cronico del ginocchio.

Le infiltrazioni al ginocchio sono un’opzione terapeutica molto utile per chi soffre di artrosi e altri problemi articolari. Con questa procedura, semplice e poco invasiva, si possono verificare i risultati. Le infiltrazioni offrono molto sollievo dal dolore e anche miglioramento della funzionalità dell’articolazione. Se, come Giulia De Lellis, stai considerando questa opzione, è importante discuterne con un medico specialista che possa valutare il tuo caso specifico e consigliarti il miglior percorso di cura. La salute delle articolazioni è fondamentale per mantenere una buona qualità di vita.