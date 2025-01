Giulia Bongiorno, chi è l’avvocata che difende Giorgia Meloni nel caso Almasri e perché la premier ha scelto proprio lei

Giulia Bongiorno nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi processi importanti e di notevole rilievo mediatico, Meloni ha scelto lei per la difesa nel caso Almasri.

Scopriamo da vicino chi è Giulia Bongiorno, cos’ha fatto e chi ha difeso in precedenza l’avvocata che è stata nominata da Giorgia Meloni per il caso Almasri, nella quale la premier è accusata di peculato e favoreggiamento.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Alfredo Mantovano, hanno deciso congiuntamente di nominare quale unico legale l’avvocato Giulia Bongiorno.

Di fatto è un’avvocata che è già salita alle cronache perché nel corso della sua carriera ha difeso molti protagonisti della vita politica italiana, oltre che essere senatrice della Lega ed ex ministra della Pubblica amministrazione del governo Lega/M5S.

Chi è l’avvocata Giulia Bongiorno e perché Giorgia Meloni ha scelto lei

Nella vicenda relativa ad Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato nei giorni scorsi a Torino e poi rimpatriato in Libia,Giulia Bongiorno è stata nominata come legale della presidente del Consiglio Meloni, dei ministri della Giustizia Nordio, del titolare del Viminale Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano.

Tutti i soggetti coinvolti nel caso Almasri hanno scelto un solo legale per mostrare unità “anche nell’esercizio dei propri diritti di difesa” recita una nota. Ma chi è Giulia Bongiorno?

58 anni, originaria di Palermo ma residente a Roma, laureata in giurisprudenza all’Università di Palermo, a 27 anni è entrata nel collegio difensivo nel processo per mafia contro l’ex premier Giulio Andreotti, che è durato dal 1993 al 2004. Bongiorno ha difeso l’ex presidente del Consiglio ed ex ministro Dc anche nel processo di Perugia sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, che si è concluso con la piena assoluzione.

Dagli anni che vanno dal 2006 al 2013 Bongiorno è stata deputata di Alleanza nazionale, del Pdl e di Futuro e Libertà (partito di Gianfranco Fini), per poi ricoprire l’incarico di senatrice della Lega dal 2018.

L’abbiamo vista partecipare ad altri processi di rilevanza mediatica come quello a Tempio Pausania, in Sardegna, a carico di Ciro Grillo (figlio di Beppe Grillo, per l’accusa di violenza di gruppo.

Ancora prima difese Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, fu assolto in Corte di Cassazione. Fu l’avvocata anche di personaggi dello sport e dello spettacolo come Francesco Totti, Antonio Conte, Ezio Greggio, Tiziano Ferro e Gianna Nannini.

Nel 2007, Insieme a Michelle Hunziker, ha dato vita nel 2007 alla fondazione contro la violenza sulle donne ‘Doppia Difesa Onlus’.

Entrata nella Lega nel 2018, l’avvocata ha difeso Matteo Salvini per il caso Gregoretti a Catania e Open Arms a Palermo, quando l’allora Ministro dell’Interno era imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per la gestione degli sbarchi di migranti. Il primo processo si è concluso con il non luogo a procedere e il secondo con l’assoluzione, perché “il fatto non sussiste”.

Appare dunque evidente che l’avvocata Bongiorno sia considerata una persona di fiducia, molto competente e per questo è stata scelta proprio lei.