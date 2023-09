Giraffa, è nato l’unico esemplare al mondo di cucciolo a tinta unita: non ha le macchie

E’ nato l’unico esemplare al mondo di giraffa a tinta unita: il cucciolo non ha le macchie come tutti gli altri suoi esemplari.

Le macchie presenti sul corpo delle giraffe, oltre ad essere una sorta di mimetismo in natura, possiedono una loro funzionalità principale: la pelle sotto di esse ha un meccanismo di vasi sanguigni che permette loro di rilasciare calore mediante ciascuna macchia, procurando una forma di regolamentazione termica.

A parte la nuova arrivata, le giraffe generalmente sono caratterizzate da un unico disegno di macchie. Tale figurazione, secondo i ricercatori, è ereditato dalle madri.

Questa volta però è nato un esemplare di giraffa senza macchie. La sua nascita è avvenuta circa un mese fa presso lo zoo di Brights a Limestone, nel Tennessee. Il fondatore dello zoo, Tony Bright, ha affermato: “La visibilità mediatica ottenuta dalla nascita della nostra piccola giraffa senza macchie ha posto l’attenzione sulla loro necessaria conservazione. Questi magnifici animali stanno purtroppo avvicinandosi all’estinzione, con una perdita del 40% della popolazione in stato selvatico negli ultimi trent’anni“.

Lo zoo di Brights ha indetto un concorso per l’assegnazione di un nome alla giraffa protagonista di questi giorni. Tra le varie proposte si sta optando per i seguenti nomi: “Kipekee” che tradotto in Swahili significa “Unico”, “Jamella” il cui significato è “di straordinaria bellezza”, “Shakiri” che sta per “la più bella” e “Firayali” traducibile in “insolito”. La scadenza per partecipare alle proposte dei nomi è il giorno 4 settembre 2023.

Perché la piccola giraffa senza macchie è diventata virale?

Lo zoo di Bright ha affermato di possedere l’unica giraffa al mondo priva di macchie e quindi a tinta unita. Ma da quanto tempo non nasceva più una giraffa con questa caratteristica?

Sono passati circa 50 anni dall’ultima giraffa nata senza macchie, la quale nacque precisamente nel 1972 a Tokyo.. In media questa specie animale vive per 25 anni. La nuova arrivata potrebbe essere quindi l’unica esistente su tutto il pianeta. E’ una speranza che potrebbe permettere di far vedere questa specie animale anche alle future generazioni. Infatti come affermato dalla “Giraffe Conservation Foundation” trent’anni fa le giraffe erano 36imila, attualmente invece se ne stimano 16mila.

La piccola giraffa è nata precisamente il 31 luglio 2023 e gode di ottima salute. E’ alta due metri ed è caratterizzata da un meraviglioso manto di colore biondo rossiccio e omogeneo.

Anche se attualmente non possiede ancora un nome la piccola giraffa, priva di reticolo poligonale, è diventata ormai una star.