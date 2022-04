Giornata Mondiale della Terra 2022: ecco il contributo green dell'universo beauty

Earth Day 2022: ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera il mondo intero si riunisce in una sola, unica grande celebrazione, quella del nostro Pianeta. Oggi, 22 Aprile, è la 52esima Giornata Mondiale della Terra, ricorrenza simbolica atta a sensibilizzare circa il fondamentale concetto del supporto verso la protezione dell’ambiente.

Questa volta il tema è proprio “Invest In Our Planet” (letteralmente investire nel nostro Pianeta), il quale ha come intento primario quello di aumentare la consapevolezza a proposito dell’impatto ambientale, suggerendo l’urgenza delle soluzioni finalizzate a combattere il cambiamento climatico, invitando in tal modo tutti a partecipare attivamente in piena coscienza.

E, quando diciamo tutti, intendiamo proprio tutti: la sanità dell’ambiente sta infatti molto a cuore anche a realtà apparentemente lontane, come quelle della moda e del settore beauty. Le iniziative dal carattere green sono fortunatamente sempre di più per quanto riguarda proprio l’ambito della cosmesi, guidate da un approccio quanto più possibile sostenibile e con una maggior attenzione al consumo. Vediamo quindi come noti Beauty Brand stanno dando il loro contributo per la salvaguardia del nostro amato Pianeta:

Garnier e la campagna digitale One Green Step

Garnier ha quest’anno più che mai deciso di porre l’accento sull’iniziativa “Green Beauty“ mediante il lancio, sui canali social di Garnier Italia, della nuova campagna digitale “One Green Step”: ad ogni condivisione taggata @garnieritalia e #onegreenstep il marchio promette di sostenere, mediante una donazione, il progetto Plastic for Change. Gran parte dei fondi sarà destinato alla raccolta di rifiuti in India, con il riciclaggio come obiettivo principale.

Garnier incoraggia inoltre i consumatori a rendere noto il loro personale contributo green giornaliero al fine di sostenere e concretizzare il movimento.

Giorgio Armani con Acqua For Life per fonti di acqua pulita nel mondo

Il brand Haute Couture Giorgio Armani invece ha, già dal 2010, istituito l’iniziativa globale “Acqua For Life” impegnandosi affinché esista un accesso universale all’acqua potabile nelle regioni dove ve ne sia scarsità, a maggior ragione per far fronte al riscaldamento globale, in quanto diritto imprescindibile dell’umanità. Progetto sì ambizioso, ma fortunatamente profitto: “Acqua For Life” ha infatti ricavato oltre dodici milioni di euro da investire in tale bene primario nel mondo.

L’Erbolario e la sua filosofia sostenibile

L’Erbolario, poi, si dedica in modo particolare ad indurre la propria clientela ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile a partire, in primo luogo, dagli ingredienti mediante i quali formula i suoi prodotti green per poi impiegare plastica riciclata nella realizzazione dei vari packaging. Importantissima innovazione è stata poi quella dei cosmetici Waterless, costituiti principalmente da oli essenziali naturali (come l’olio multiuso in foto) ad azione benefica e setificante.