Giorgia Mosca al decimo figlio, critiche social sulla mamma influencer ma lei risponde e asfalta gli haters

Giorgia Mosca è nota sui social come influencer, il suo nick è “6 volte mamma”, su Instagram è seguita da 221mila followers ma l’ultimo annuncio fatto a proposito della sua decima gravidanza ha destato parecchie critiche proprio da parte dei frequentatori delle pagine online.

Ebbene, al fianco di seguaci che elogiano la famiglia numerosa e vedono in Giorgia una supermamma, ci sono stati tanti utenti che hanno reagito male alla notizia della sua decima gravidanza.

È stata lei stessa a raccontare cosa è successo, vediamolo nel dettaglio.

Perché gli haters hanno attaccato Giorgia Mosca dopo l’annuncio della sue decima gravidanza

Giorgia Mosca e il marito Mirko Montagna vivono a Verona, hanno avuto il primo bambino quando lei aveva 18 anni. Provenienti da famiglie semplici e non certo ricche, si sono rimboccati le maniche per poter far fronte all’arrivo del bebè. Negli anni lei è rimasta incinta altre volte. Ha aperto la sua pagina social quando i bimbi erano sei (ecco spiegato il perché del nickname 6 volte mamma) ed ora che ha 37 anni è incinta del decimo figlio.

La scelta di avere una famiglia numerosa non è stata conseguente a un credo religioso o altro, semplicemente è stata una scelta di una coppia che si ama e che ha deciso di allevare le sue creature nonostante le difficoltà.

In una intervista apparsa sul Corriere, l’influencer ha raccontato di essere stata nel mirino degli hater che non hanno risparmiato offese e critiche. “Ci hanno detto di tutto, che siamo deficienti, che siamo egoisti e irresponsabili“.

E ancora: “C’è chi ci ha detto che siamo matti, che mettere al mondo tanti figli è una follia anche dal punto di vista economico. Io rispondo che io e mio marito siamo felici così. Che la nostra è una famiglia allegra e felice. Che facciamo tanti sacrifici ma rifaremmo ancora tutto“.

Certo le critiche più aspre l’hanno ferita: “Ci sono rimasta male per tanta cattiveria”, anche perché in una società che non aiuta a fare figli è più facile pensare che sia una scelta assurda. Ma la mamma influencer chiarisce: “Capisco sia una scelta fuori dal comune ma è una nostra scelta, ci rende felici”, nonostante nessun bonus mamma e l’assegno unico che arriva per i nove figli serve a malapena a fare “due spese al mese“.

Nel frattempo lei spiega che ci vogliono circa 5000 euro al mese per le spese, il loro guadagno viene dall’attività di meccanico di Mirko e dal suo negozio, oltre che dalle attività social. Sulle sue pagine lei infatti mostra la sua vita senza filtri, spiegando come si organizza la vita di una famiglia così numerosa, tra alti, bassi e tanto amore.