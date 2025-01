Nel 2025, sono previste alcune novità che riguardano mamme, famiglie e il supporto per la crescita e la cura di bambini. Tra le tante misure attese c’è quella del Bonus Nido e del Bonus Mamme Lavoratrici, che rappresentano un aiuto concreto per riuscire a coprire quelle spese legate alla cura e all’educazione dei bambini. Se siete, quindi, un futuro genitore o un genitore, vi starete chiedendo come funziona.

Scopriamo di più in merito, come ottenere il Bonus Nido e Mamme 2025. Tutto quello che c’è da sapere per ottenere aiuto.

Il Bonus Mamme Lavoratrici 2025: come richiederlo

Il Bonus Mamme Lavoratrici 2025 è stato introdotto per riuscire ad aiutare le donne lavoratrici con figli. La nuova Legge di Bilancio ha, però, stabilito dei nuovi criteri di accesso, modalità di erogazione e anche limiti economici, per cui l’agevolazione non è la stessa degli anni passati. È, quindi, presente un’estensione anche per le donne lavoratrici autonome e quelle con contratto a tempo determinato. Come detto, è, però, presente un limite di reddito fissato per 40mila euro annui di retribuzione e reddito imponibile a fini previdenziali.

In precedenza, inoltre, l’agevolazione includeva un’esenzione totale dal versamento di contribuiti previdenziali. Adesso, invece, verrà accettato un esonero parziale. Il Bonus Mamme 2025 riguarda chi ha almeno due figli e il più piccolo di non oltre 10 anni di età. Da questa agevolazione restano, dunque, escluse le mamme con un solo figlio – anche se disabile – pensionate, disoccupate, lavoratrici domestiche e lavoratrici autonome con regime forfettario. Per fare richiesta, le mamme dovranno accedere al sito INPS per compilare la domanda oppure rivolgersi a un CAF per ricevere supporto.

Il Bonus Nido 2025: quando fare domanda e gli importi dell’INPS

Per quanto riguarda il Bonus Nido 2025, questo prevede il rimborso delle rette di iscrizione a nidi pubblici e privati. La prestazione è erogata dall’INPS. Vanno presentate due diverse domande per l’anno scolastico 2024-2025: una, infatti, per i mesi di frequenza relativi al 2024 e una per quelli relativi al 2025. Con la Legge di Bilancio 2025, come prima ci sarà il limite di rimborso delle rette pari a 3600 euro e di un valore ISEE fino a 40mila euro.

Quando fare domanda per il Bonus Nido 2025? Al momento, non c’è ancora una data precisa ma, generalmente, le domande prendono il via entro la fine di febbraio fino al 31 dicembre dell’anno in questione. Infine, anche in questo caso, la domanda dovrà essere fatta tramite il sito dell’INPS o con l’aiuto di un CAF. Scoprite di più anche sul Bonus Gravidanza.