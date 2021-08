L’oroscopo inteso nella sua accezione più spirituale e analitica, non per prevedere il futuro, ma per conoscere se stessi: questo il concept della Zodiac Collection di Mango, che propone 12 collane, ciascuna con la costellazione stilizzata dei vari segni.

La catenina sottile è abbinata a un ciondolo dal finish dorato, realizzato in materiale metallico (zinco e ottone) e dai bordi irregolari. Sulla medaglietta è riportata la costellazione nel colore del segno, che ne racchiude tutte le energie.

Foto Mango

La collezione è assolutamente on trend: l’astrologia sta vivendo un vero e proprio boom, soprattutto se utilizzata per conoscere meglio la proprio anima e il proprio io, quindi evolversi. Queste collanine (ovviamente molto glam) esprimono alla perfezione chi siamo.

Zodiac Collection di Mango: i colori di ciascun segno

La Zodiac Collection si apre con il rosso dell’Ariete, segno dominato da Marte, che ricorda il suo coraggio e la sua forza. Al Toro invece tocca il verde, che dona pace, gioia e stabilità, mentre ai Gemelli il giallo, che aiuta a organizzare una mente vivace e un po’ dispersiva.

Il bianco del Cancro simboleggia le capacità intuitive del segno, l’arancione del Leone ricorda ai nati del segno di credere sempre in se stessi. Il marrone associato alla fertilità e alla stabilità emotiva è il colore della Vergine, mentre alla Bilancia tocca un rosa rilassante e calmante.

La passionalità dello Scorpione si concentra in un rosso aranciato brillante, opposto al blu navy del Sagittario alla continua ricerca di tranquillità. L’amuleto del Capricorno, segno dominato da Saturno, è invece il nero, che si contrappone al luminoso turchese dell’Aquario, che aiuta a mantenere la mente chiara e lucida. Chiudono i Pesci: per aiutarli a trovare coraggio, il loro colore è il viola.