Gioielli di tendenza per tutto l’inverno 2025, alcuni ti stupiranno

I gioielli di tendenza per il 2025 mettono d’accordo tutti gli stili. Troverai trend più raffinati ed eleganti, come le perle e gli strass, e trend più eccentrici e vivaci, come le maxi pietre da sfoggiare su capi invernali.

I gioielli, oltre a donare eleganza, possono rendere il look ancora più deciso e determinato, specialmente se la scelta ricade sulle nuances più amate de momento.

Tra le tendenze gioielli del nuovo anno troverai anche un grande ritorno. Ecco quali sono i gioielli da mettere nel carrello prima dell’inizio di gennaio!

I gioielli che saranno di tendenza nel 2025, quali mettere nel carrello il prima possibile

Negli ultimi mesi lo abbiamo visto protagonista di look estivi e anche autunnali, per l’inverno si riconferma protagonista assoluto il choker, il girocollo avvolgente e femminile che dona classe e raffinatezza.

Non solo eleganza e semplicità, la parola d’ordine per quest’inverno sarà proprio osare. Sempre più grandi i gioielli da indossare a partire da gennaio 2025, per le fredde stagioni capispalla lunghi e calzature di tendenza verranno messi in secondo piano proprio a causa dei gioielli di tendenza in versione oversize.

Grandi pendenti e pietre dall’aspetto esotico, le collane e gli orecchini domineranno i look invernali non solo grazie alla loro dimensione, ma anche alla loro tonalità vivace ed eccentrica.

Per rimanere in tema grande ed eccentrico, ecco che i bracciali rigidi entrano a far parte dei trend del 2025. Specialmente nei mesi freddi li vedremo indossare su blazer e capispalla più eleganti, saranno senza dubbio i gioielli che daranno quel tocco di luce in più all’intero look.

C’è spazio per tutti i gusti nelle tendenze 2025, infatti chi preferisce qualcosa di più semplice e allo stesso tempo elegante può optare per le perle, una tendenza che potrai vedere per tutto il nuovo anno, quindi anche nelle stagioni più calde. Le perle potrai indossare su look più eleganti, come un tailleur o un tubino nero, o su look più casual, come jeans e dolcevita monocolore.

Non solo make up, sul viso andranno di moda anche i gioielli. Ebbene sì, son tanti i brand che hanno ideato piccoli gioielli impreziositi da strass per decorare bocca e naso, gioielli ideali per chi desidera osare con il look e sfoggiare uno stile sbarazzino e ribelle.

Trova i gioielli che più rispecchiano il tuo stile e vedrai che con un solo accessorio potrai trasformare il tuo semplice look in uno dei più trendy in assoluto!