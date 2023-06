Giochi con i bambini da fare all’aria aperta in estate

Le belle giornate ti permettono di trascorrere molto tempo all’aria aperta con i bambini. Privilegia gli orari meno caldi, altrimenti i bambini potrebbero soffrire il caldo, quindi proponi loro dei giochi da fare all’aria aperta in mattinata o nel tardo pomeriggio.

Che tu sia un genitore oppure una baby sitter o lavori come animatrice nei centri estivi, qui troverai tante idee per far divertire e intrattenere i bambini all’aperto. Son tanti i giochi da fare insieme a loro, a partire dal classico gioco della campana fino ad arrivare ai laboratori di creatività che piacciono molto ai bambini di tutte le età.

Di seguito trovi 9 idee sui giochi da fare all’aperto con i bambini!

9 giochi da fare all’aperto per bambini

I giochi che trovi di seguito sono consigliati per bambini dai 5 anni in su. In alternativa puoi adattare il gioco in base alla loro età, che siano più piccoli o più grandi tutto si può fare, l’importante è scegliere delle attività adatte alle loro richieste.

Qui troverai ben 9 idee che potrai proporre ai bambini in più giornate, son giochi che possono durare anche un’ora o due, quindi perfetti per occupare completamente il tempo trascorso all’aria aperta.

Gioco della campana

Un gioco intramontabile, un vero e proprio tuffo nel passato: per divertirsi con il gioco della campana bastano dei sassolini e un gessetto (in alternativa anche del nastro adesivo può andar bene). Prendete uno spazio di terreno e inizia a disegnare lo schema del gioco, quindi disegna partendo dal quadrato numero 1 così via. Realizza la grandezza dei quadrati in base all’età dei bambini: se son bambini piccoli, di conseguenza opterai per quadrati più ridotti. Le regole del gioco sono semplici: a turno ogni bambino lancia il sassolino, vince chi raggiunge per primo l’ultima casella, quindi la numero 10. Se il sassolino esce fuori o si ferma sulle linee, si salta il turno.

Corsa a ostacoli

La corsa a ostacoli è un’attività molto divertente per mantenere i bambini attivi e farli divertire a più non posso. Realizza un percorso con il materiale che hai a disposizione, loro dovranno avere un punto di partenza e uno di arrivo. Stabilisci insieme a loro delle regole in modo da avere tutto sotto controllo. Vince chi impiega meno tempo a percorrere la corsa a ostacoli! Per rendere il tutto ancora più divertente puoi creare delle medaglie per tutti i partecipanti e un piccolo trofeo per il vincitore.

Palla prigioniera

Suddividi i bambini in 2 squadre, lo scopo del gioco è quello di sconfiggere la squadra avversaria toccando i giocatori con la palla. Se, però, il giocatore colpito afferra immediatamente la palla senza farla cadere, è salvo. Un gioco divertentissimo che unisce movimento, socializzazione e divertimento!

Ruba bandiera

Rimedia un semplice fazzoletto, una bandana o un po’ di stoffa, e trasformala in una bandiera. Questo è uno dei classici giochi che diverte tantissimo i bambini più grandi. Ricorda di delimitare il campo da gioco, in questo modo i bambini avranno un punto di riferimento su come muoversi al meglio. Dividi i bambini in 2 squadre e assegna a ciascun giocatore un numero. Le squadre, quindi, dovranno avere gli stessi numeri. Quando il capobanda chiama un numero, la coppia delle due squadre opposte con lo stesso numero scatteranno per prendere la bandiera.

Caccia al tesoro

La caccia al tesoro è un’attività che piace sempre tanto ai bambini. Qui puoi sbizzarrirti con la fantasia e creare un percorso ad hoc per loro da fare tutto all’esterno. Sul web trovi tantissime idee a cui ispirarti, scegli un tema, un tesoro da trovare e crea gli indizi perfetti per la caccia!

Corsa con i sacchi

Un gioco super divertente adatto ai bambini di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi: rimedia dei sacconi in cui infilare le gambe e stabilisci un inizio e una fine. Un gioco molto antico che però è ancora molto in voga!

Crea una storia con i giochi di ruolo

Se cerchi idee più tranquille e creative, quest’attività è perfetta. Crea insieme ai bambini un vero e proprio spettacolo: scegli una storia, poi parti dalla preparazione della scenografia, quindi lascia creare ai bambini le varie decorazioni con materiale da riciclo e tempere, fino ad arrivare ai ruoli che ogni bambino dovrà interpretare. I bambini tireranno fuori tanta di quella creatività che sarà perfetta per mettere in scena uno spettacolo meraviglioso!

Prendersi cura di un orto

Se hai a disposizione un giardino, puoi proporre loro di realizzare un piccolo orto. Prendersi cura ogni giorno della natura può essere, oltre che divertente, anche un modo per aumentare la loro autostima e il senso della responsabilità. Inoltre, piantare, innaffiare e potare son tutte attività che stimolano il movimento. I bambini saranno così più propensi a mangiare frutta e verdura raccolta direttamente da loro!

Pittura su tela con le tempere

Un’altra attività da fare assolutamente è la pittura su tela con le tempere. Farlo all’aria aperta sarà ancora più stimolante, anzi puoi proporre ai bambini di dipingere un elemento della natura a loro piacere. Prepara un tavolo con tutto l’occorrente e il materiale per ciascun bambino.