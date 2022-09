I giocattoli migliori per i bambini: consigli per fare la scelta giusta

La scelta dei giocattoli da comprare per i propri figli non è poi così facile come potrebbe sembrare. In commercio ne esistono un’infinità, ma i migliori sono quelli che stimolano la fantasia del bambino. I giochi da fare a casa con i bambini sono davvero molti, e ci sono giocattoli adatti ad ogni fascia d’età; alcuni si possono modificare aggiungendo o togliendo dei pezzi.



Bisogna preferire i giocattoli che stimolano la fantasia piuttosto che quelli elettronici. Per l’estate sono indicati i giocattoli che si possono usare anche all’aria aperta e che possono coinvolgere anche altri bambini: in questo modo si aiuterà il bambino a socializzare. Dai 24 mesi si possono regalare le costruzioni in legno o in plastica per permettere al bambino di creare forme diverse. Ne esistono di varie dimensioni e tipologie, sempre in base all’età.



Alle bambine piace molto imitare ciò che fa la mamma: le bambole con i vari accessori rimangono sempre al primo posto, seguite dagli accessori per le baby-cucine. Per i bambini dai 18 mesi in su sono indicati i libri pop-up, con pagine in rilievo e con termini molto facili da imparare. Quando però i giocattoli iniziano ad essere molti, sono necessarie delle idee su come ordinare i giochi dei bambini.



I libri sono importantissimi perché stimolano la fantasia e l’immaginazione e ci sono quelli adatti alle varie fasce d’età, proprio come i giocattoli. Devono avere immagini e disegni facilmente riconoscibili, termini semplici, filastrocche che il bambino imparerà facilmente.