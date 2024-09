La ginnastica posturale per il mal di schiena: gli esercizi da fare a casa

Molto diffuso, il mal di schiena è un disturbo che non lascia via di fuga e rende impossibile vivere normalmente. Generalmente, vengono colpite persone di tutte le età. Essendo – come detto – un disturbo debilitante non è raro cercare di trovare delle soluzioni che siano in grado di donare sollievo immediato.

Quando si verifica nella zona lombare, il mal di schiena viene chiamato “lombalgia”, ma si può verificare anche nella parte alta. Scopriamo, quindi, insieme qual è la ginnastica posturale per il mal di schiena e gli esercizi da fare a casa.

La ginnastica posturale per il mal di schiena lombare: gli esercizi da fare a casa

Quando solleviamo qualcosa, è proprio la zona lombare a essere maggiormente colpita dallo sforzo. Generalmente, questo tipo di dolore è descritto come “bruciante”. Non esistono rimedi realmente immediati, a parte l’assunzione di antinfiammatori FANS e impacchi caldi da fare sulla zona colpita. La risposta migliore è sempre e comunque una corretta attività fisica, oltre al bisogno di evitare ulteriori carichi, mantenere una postura corretta e il peso corporeo ideale (è possibile accelerare il metabolismo e dimagrire). L’obesità, infatti, aggrava il mal di schiena.



A causare il mal di schiena possono anche essere la vita sedentaria o un colpo di freddo. Una cosa è certa: la ginnastica posturale per il mal di schiena lombare può essere di aiuto. Tra gli esercizi da fare a casa, il migliore è lo stretching: bastano dei semplici movimenti per allentare la tensione. È, ad esempio, possibile fare un allungamento lombare, oppure un’estensione della schiena: basta sdraiarsi a faccia in giù con braccia in avanti, contraendo i muscoli delle scapole e sollevando testa, gambe e braccia (da lasciare sospese).

Esercizi per il mal di schiena alto

Per quanto riguarda il mal di schiena alto, invece, iniziate mettendovi a quattro zampe – con i polsi all’altezza delle spalle e le ginocchia a quella dei fianchi – ispirando ed espirando, piegando il mento verso l’ombelico e inarcando la colonna vertebrale.



È anche possibile fare un’estensione del collo, con mani sulle ginocchia e gambe incrociate, avvicinando e portando all’indietro le scapole ispirando. C’è da dire che anche una semplice passeggiata – a questo proposito, camminare a piedi scalzi in casa aiuta – o una leggera corsa possono essere di aiuto per evitare il mal di schiena. Il consiglio è, comunque, quello di chiedere consiglio a dei professionisti che sapranno pensare all’attività fisica più adatta a seconda del vostro caso specifico.