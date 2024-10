Chillare, shippare, triggerare: come capire lo slang degli adolescenti della Generazione Alpha

I decenni volano e si susseguono rapidissimamente. Dopo i Boomers, la Generazione X, i Millennials e la Generazione Z, è ora il turno della Generazione Alpha. E se quando parli con i tuoi figli o nipoti, oppure quando leggi i feed di Instagram o guardi un programma TV che ha come target di riferimento i giovanissimi ti sembra di sentire una lingua tutta nuova, non temere: non sei l’unica.

L’italiano è una lingua viva, che si è sempre arricchita con parole prese in prestito da altre lingue, modi di dire regionali e termini legati ai costumi sociali. Eppure oggi può capitare di trovarsi spiazzati di fronte ai nuovi termini della Generazione Z, ovvero i nati tra il 1996 e il 2010, e della Generazione Alpha, quella dei bambini nati dal 2010, oggi adolescenti già alle prese con i primi amori. Ma come mai questo “nuovo italiano” sembra così difficile da capire?

I libri da leggere per capire la Generazione Alpha

Per fortuna esistono libri che ci vengono in soccorso e ci aiutano ad orientarci tra le nuove espressioni usate dagli adolescenti e dai giovanissimi. E in realtà, una volta appresi i significati di base e la logica dietro questo “slang”, capirli non è poi così complicato. Alcuni linguisti stanno lavorando per aiutare chi desidera comprendere questo linguaggio giovane e in costante evoluzione. Interpretare il linguaggio dei giovanissimi ci aiuta ad avvicinarci al loro mondo e a capire meglio i problemi dei figli adolescenti.

Nel 2022, in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’Accademia della Crusca con goWare ha pubblicato un libro curato da Annalisa Nesi, intitolato “L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo” che esplora proprio il linguaggio delle giovani generazioni e le sue influenze.

E appena un mese fa, la linguista e formatrice Beatrice Cristalli ha pubblicato per Rizzoli “Dizionario per boomer. Capire le nuove generazioni”. Un manuale scritto con l’intento di fare da ponte tra le generazioni, spiegando i termini più comuni del linguaggio giovane in modo approfondito.

Con questo “dizionario di sopravvivenza” per Boomer si possono capire le origini di termini apparentemente strani e scoprire come abbiano significati profondi o divertenti.

Dalla B di Bae alla T di Triggerare, il dizionario della Generazione Alpha

Intanto noi vi forniamo una guida rapida per capire meglio alcune delle parole più usate dai giovani d’oggi per riuscire a capirli e non sentirsi più “fuori dal giro”!

Bae

Spesso usato nelle didascalie sui social, “bae” è un termine affettuoso, simile a “amore” o “tesoro”, utilizzato per indicare il proprio partner o una persona molto cara.

Deriva dall’inglese “before anyone else” (prima di chiunque altro) e indica qualcuno che ha un posto speciale nel cuore di chi parla. Non sorprende quindi che i ragazzi della Generazione Alpha lo usino molto, specialmente online, per riferirsi al proprio “crush” o alla persona per cui provano affetto.

Cosa significa Bufu nello slang della Generazione Alpha

Bufu è un termine che indica uno stile o un’attitudine poco autentica, che cerca di imitare qualcosa senza riuscirci. Per esempio, se qualcuno si atteggia in modo eccessivo senza essere genuino, si potrebbe dire che è “bufu”. È un termine di origine anglosassone, ma il suo significato esatto varia a seconda del contesto in cui viene usato.

Chillare

Chilla, bro! “Chillare” significa rilassarsi, prendere le cose con calma. È una parola mutuata dall’inglese “chill”, e viene usata per dire “prendersela comoda” o “rilassarsi” in una situazione informale. Se un ragazzo invita un amico a “chillare”, gli sta semplicemente dicendo di rilassarsi.

Il dizionario della Generazione Alpha: cringiata

Se senti parlare di una “cringiata”, si tratta di un momento o un comportamento particolarmente imbarazzante o ridicolo.

Il termine deriva dall’inglese “cringe”, che significa rabbrividire o provare disagio. Se un adolescente descrive qualcosa come una “cringiata”, vuol dire che l’ha trovato davvero imbarazzante o difficile da sopportare.

Crush

Proprio come “bae”, anche “crush” è una parola che indica un sentimento di attrazione o infatuazione verso qualcuno, spesso in modo non corrisposto. Avere una “crush” su qualcuno significa quindi provare un interesse o un’attrazione, magari senza dichiararlo. Se tuo nipote ti dice di avere una “crush”, sta dicendo che ha preso una cotta per qualcuno – magari per la compagna di scuola o il personaggio famoso di turno!

Droppare nel dizionario della Generazione Alpha

“Droppare” è il verbo usato per indicare l’abbandono di qualcosa o qualcuno. Viene usato soprattutto per situazioni online, per esempio “droppare una chat” significa lasciare una conversazione senza rispondere.

Può anche indicare la pubblicazione di qualcosa di nuovo, come una canzone o un progetto: “Il cantante ha droppato un nuovo singolo” significa che l’ha appena pubblicato.

Flexare

“Flexare” vuol dire vantarsi di qualcosa, ostentare un oggetto o un risultato per farsi notare. Derivato dall’inglese “flex” (flettere), il termine viene usato per indicare qualcuno che mette in mostra le proprie conquiste o i propri beni in modo esibizionista. Se un giovane parla di qualcuno che “flexa”, intende dire che questa persona si vanta un po’ troppo.

No Cap

“No cap” è un’espressione che significa “senza bugie”, “sto dicendo la verità”. “Cap” in inglese significa cappello, ma nello slang americano è diventato sinonimo di “bugia” o “falsità”. Dire “no cap” equivale a dire “senza bugie, sto dicendo la verità”. È un modo per assicurarsi che l’interlocutore capisca la sincerità di chi parla.

Ok boomer

È un’espressione usata dai giovani per rispondere in modo ironico o sarcastico a osservazioni o critiche da parte di persone più anziane, in particolare dai Baby Boomer (nati tra il 1946 e il 1964) o da chi è considerato un po’ fuori moda o legato a mentalità passate.

La frase è diventata virale nel 2019, soprattutto su TikTok, dopo un video che ne ha amplificato la popolarità.

Cosa significa Shippare nello slang della Generazione Alpha

Questa parola deriva dall’inglese “relationship” (relazione) e indica il desiderio di vedere due persone insieme come coppia, reale o immaginaria. “Shippare” vuol dire fare il tifo perché due individui stiano insieme e si usa sia per personaggi famosi che per amici o conoscenti. Se tuo figlio dice di “shippare” una coppia, sta esprimendo la speranza che tra due persone nasca una relazione romantica!

Snitchare

In slang, “snitchare” significa fare la spia o denunciare qualcuno. È un termine preso dall’inglese “snitch”, che indica appunto un informatore o spia.

Se qualcuno “snitcha” su un’altra persona, sta rivelando un segreto o una cattiva azione compiuta da quest’ultima. Si usa spesso tra ragazzi per indicare chi rivela segreti o tradisce la fiducia.

Stan

Essere uno “stan” significa essere un fan appassionato, talvolta in modo esagerato, di qualcuno o qualcosa. Il termine deriva dalla canzone “Stan” di Eminem, che racconta la storia di un fan ossessionato dal suo idolo. Un “stan” è quindi un fan devoto che segue con passione un artista, una serie TV o una squadra sportiva.

Traiardare nel dizionario della Generazione Alpha

“Traiardare” è un termine usato dai gamer e indica l’atteggiamento di chi gioca in modo estremamente competitivo, con l’obiettivo di vincere a ogni costo. Il termine deriva dall’inglese “try hard”, e si riferisce a chi si impegna al massimo per ottenere risultati, spesso anche in modo ossessivo.

Triggerare

“Triggerare” significa suscitare una forte reazione emotiva in qualcuno. Deriva dall’inglese “trigger”, che indica un grilletto, ovvero un innesco. Viene usato per descrivere una situazione o un evento che provoca una risposta intensa, spesso negativa, come paura, rabbia o ansia.

Capire e usare queste espressioni può aiutare a colmare il divario linguistico tra generazioni, permettendo a Boomer, Gen Z e Generazione Alpha di comunicare meglio. In fin dei conti, molte di queste parole aggiungono vivacità alla lingua e contribuiscono a mantenerla sempre nuova e attuale!