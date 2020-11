Per entrare davvero nello spirito delle feste, servono addobbi natalizi a volontà, un bel maglione a tema (abbiamo selezionato per voi migliori di quest’anno) e gadget natalizi belli e simpatici.

Gadget natalizi: dai cuscini al portachiavi, tutto parla di Natale

Dicembre è alle porte, avete già pensato al porta-cellulare per le feste? E alle lenzuola? Ci pensiamo noi ad aiutarvi: ecco i migliori gadget natalizi da acquistare online subito.

Howaf – Set da 4 cuscini per divano

Foto | Amazon

Bastano questi quattro cuscini per rendere il salotto subito più natalizio. Sono tutti giocati sulla stessa tonalità di verde pino con decorazioni stilizzate oro, rosse, beige e turchese. In cotone, grandi 45 x 45cm, sono molto eleganti.

Gudotra – Set da 40 portachiavi

Foto | Amazon

Con questo set c’è davvero l’imbarazzo della scelta: potrete dare un tocco “stagionale” a davvero tutte le vostre chiavi. Ideali anche da essere regalati all’amico anche lui amante del Natale.

Newseego – Custodia Protettiva in Silicone per Airpods

Foto | Amazon

Prima ci lamentavamo dei fili delle cuffie, ora che sono wireless non riusciamo più a trovarle. Questa custodia super carina e disponibile in diverse fantasie, proteggerà gli Airpods e vi permetterà di trovarli subito.

Aoner – 30 mini ciondoli

Foto | Amazon

Collane, bracciali, astucci… chi più ne ha, più ne metta! Questi chams super eleganti sono perfetti per “addobbare” i vostri gioielli.

Custodia natalizia per cellulare personalizzabile

Foto | Publicarrello

Disponibile in quattro colori e personalizzabile con stampe e scritte, questa “calza” per cellulare a forma di cappello di Babbo Natale vi accompagnerà per tutte le feste.

Bonprix – Biancheria da letto natalizia double face

Foto | Bonprix

Questo set di due federe e copripiumone è perfetto per chi vuole sognare il Natale! Double face, è in policotone ovvero 70% cotone, 30% poliestere.

Addobbi di Natale per la Barba

Foto | Troppotogo

Il gadget natalizio perfetto per l’uomo ironico e barbuto esiste eccome! Quando le decorazioni per la casa e l’albero non sono abbastanza, queste sono decisamente quello che fa per voi.

Palla di Natale Patatine

Foto | Troppotogo

Non la solita pallina, non la solita renna, non il solito Babbo Natale: quest’anno per l’albero scegli delle gustose patatine fritte. La decorazione perfetta per chi ama mangiare e godersi la vita.