Frutta e gravidanza: l’alimento che fa benissimo al bambino (ma che molte mamme ignorano)

Questo è il frutto che dovresti consumare più spesso in gravidanza. Ecco qual è e il motivo per cui preferirlo!

Sono tanti i cambiamenti fisici ed emotivi che una donna affronta dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Non tutte, però, sanno che andrebbe rivista anche l’alimentazione.

Nella vita di tutti i giorni, quindi indipendentemente da una gravidanza in corso, è importantissimo seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di nutrienti essenziali per crescere in salute. Specialmente durante i mesi di gestazione andrebbe fatto il pieno di determinati nutrienti, come ferro, acido folico e così via.

L’acido folico gioca un ruolo fondamentale, tanto da essere prescritto dal ginecologo anche nel pre gravidanza. Qual è il motivo e, soprattutto, dove trovarlo negli alimenti? Ecco qual è il frutto che dovresti mangiare (quasi) tutti i giorni specialmente durante il periodo di gestazione!

Qual è il frutto che non dovrebbe mai mancare a tavola in gravidanza

Nella vita quotidiana di una persona l’alimentazione aiuta a prevenire diverse complicazioni, specialmente in gravidanza bisognerebbe mangiare quanto più sano possibile per evitare di andare incontro a carenze nutritive.

Un nutriente in particolare non va assolutamente evitato, anzi bisognerebbe iniziare ad assumerlo anche prima della gravidanza. Si tratta dell’acido folico, fondamentale per il corretto sviluppo del sistema nervoso del bambino.

Quindi, la vitamina B9 è importante per prevenire malformazioni del feto. Per questo motivo il ginecologo prescrive un integratore sin dal primo istante, in maniera tale da evitare complicanze non di poco conto.

Uno degli alimenti che dovresti mangiare più spesso durante i mesi di gestazione è il kiwi. Un frutto ricco di vitamina B9 perfetto anche per fare il pieno di vitamina C, così da favorire l’assorbimento del ferro nell’intestino, altro nutriente importantissimo da assumere in gravidanza,

Il kiwi, inoltre, è anche fonte di magnesio, rame, vitamina E e potassio. Per questo motivo dovresti mangiarlo come snack a merenda o inserirlo in una macedonia pomeridiana insieme ad altra frutta fresca di stagione.

Altri fonti di acido folico che non devono mancare in tavola, specialmente nel periodo della gravidanza, sono le verdure a foglia verde (broccoli, asparagi, lattuga, spinaci), i legumi (piselli e fagioli) la frutta fresca come gli agrumi, l’avocado, le banane e le fragole, infine la frutta secca come arachidi, mandorle e noci.

Quando scopri di essere in dolce attesa, informati su come poter strutturare al meglio il tuo piano alimentare. Ascolta il consiglio del tuo ginecologo di fiducia o di un nutrizionista che potrà guidarti in questi lunghi e intensi 9 mesi di gestazione!