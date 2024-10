Alcuni frutti di stagione hanno poche calorie, ecco quali sono

Un’alimentazione sana ed equilibrata prevede il consumo di frutta ogni giorno. Mangiare la frutta, specialmente fresca di stagione, è benefico per l’organismo, motivo per cui sin da piccola bisognerebbe imparare a fare merenda con almeno un frutto e accompagnarlo da altri ingredienti per rendere lo snack più sostanzioso.

Ricca di vitamine, la frutta di stagione è un bene per la salute, ma bisogna portare attenzione anche al suo consumo. Nonostante rientri tra gli alimenti più sani da mangiare, anche la frutta va consumata in maniera limitata.

La frutta, infatti, contiene zuccheri, motivo per cui andrebbe consumata al mattino, a merenda e lontano dai pasti per chi soffre di cattiva digestione. Qual è la frutta con meno calorie da consumare senza problemi ogni giorno?

Frutta con poche calorie da mangiare ogni giorno

Se la tua intenzione è di seguire una dieta per perdere peso, è importantissimo sentire quanto prima il parere di un medico. Quest’ultimo saprà darti le indicazioni per un piano alimentare adatto a te e ti saprà anche consigliare la frutta di stagione da privilegiare.

Nel frattempo, però, potresti venire a conoscenza dei frutti meno calorici da poter consumare ogni giorno.

Sicuramente la frutta poco calorica è concentrata nel periodo estivo. Ad esempio, un frutto molto amato e gettonato durante la calda stagione è l’anguria, è composta dal 92% di acqua ed è anche ricca di vitamine e antiossidanti.

Un altro frutto, sempre estivo, è la pesca, contiene circa 28 calorie ogni 100 grammi. Ricca fonte di vitamina C, è benefica non solo per l’organismo ma anche per la salute della pelle, quindi ideale da consumare al mattino o per sgranocchiare qualcosa durante il giorno.

Molto amato e gettonato anche il pompelmo, consigliatissimo specialmente nelle diete dimagranti. Ogni 100 grammi di frutta contiene circa 29 calorie.

Per quanto riguarda il periodo invernale, invece, le arance sono un frutto da privilegiare rispetto ad altri. Contengono 45 calorie ogni 100 grammi, ideali per fare il pieno di vitamina C durante la fredda stagione e per migliorare la salute cardiovascolare.

Durante tutte le stagioni è possibile trovare le mele, un ottimo frutto leggero e con poche calorie da consumare ogni giorno. A proposito, se mi questo frutto, non puoi non preparare almeno una volta per una gustosa merenda fatta in casa uno dei dolci con le mele! Li adoreranno anche i bambini.