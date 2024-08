Problemi di digestione, i rimedi della nonna più efficaci per stare meglio il prima possibile. Ecco come contrastare il problema!

I sintomi di una cattiva digestione non sono da sottovalutare, se il problema è dipeso da una cena sostanziosa o un pranzo domenicale ricco di pietanze, potresti provare a contrastare il problema con uno dei rimedi della nonna.

Se il problema persiste anche dopo aver mangiato un piatto sano ed equilibrato, potrebbe rappresentare un campanello d’allarme di un problema all’apparato digerente. Di conseguenza ti suggeriamo altamente di sentire il parere di un medico quanto prima, il quale ti saprà indicare la terapia migliore da prendere.

Nel frattempo, però, potresti provare ad utilizzare un rimedio della nonna per facilitare la digestione e stare meglio nel minor tempo possibile.

Rimedi efficaci e naturali per contrastare i problemi di digestione

I rimedi della nonna sono sempre molto efficaci, ovviamente se hai difficoltà a digerire potrebbero tornarti utili, nel caso in cui tu abbia altre problematiche potrebbero aiutarti di poco. Se ti senti molto sazio e desideri un digestivo naturale da consumare il prima possibile, potresti avere in dispensa degli ingredienti che potrebbero aiutarti a stare meglio e a digerire con più facilità.

Uno dei classici è sicuramente limone e bicarbonato, quindi prepara un bicchiere di acqua a temperatura ambiente, il succo di un mezzo limone e un mezzo cucchiaino di bicarbonato. Sono due ingredienti che hai sicuramente in casa, quindi utili per facilitare la digestione.

Un altro modo per contrastare il problema è mangiare un finocchio. Ebbene sì, quest’ortaggio è altamente indicato per la pesantezza di stomaco e anche per altri problemi digestivi. Come consumarlo? Puoi mangiarlo crudo, dopo averlo lavato per bene, oppure cotto qualche minuto in acqua bollente.

Anche l’estratto di mela è un rimedio della nonna a cui ricorrere per problemi di digestione. Se hai dello zenzero potresti consumarlo sotto forma di tisana, consigliato anche per chi ha problemi digestivi in gravidanza. Un altro alimento utile da utilizzare come rimedio naturale per una digestione difficoltosa è la liquirizia. Masticane un po’ dopo un pranzo pesante e vedrai che avrai una digestione per nulla problematica.

Tra le varie tisane da provare dovresti preparare quella al carciofo, quindi da lasciare in infusione le foglie, o all’anice, ingrediente in grado di diminuire il gonfiore addominale. Prova anche la camomilla con qualche foglia di salvia, oltre a favorire la digestione potrai anche rilassare l’organismo e sentirti meno tesa e piena.

Con questi rimedi della nonna a portata di mano la digestione dopo un pranzo pesante non sarà più un problema!