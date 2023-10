Fringe benefit, come funziona: sino a 2mila euro per i lavoratori con figli

I fringe benefit sono un pacchetto di aiuti pensato per i lavoratori con figli e includono un sostegno fino a 2000 euro.

Se rientri nei requisiti e nelle condizioni predisposte, sarebbe un vero peccato perdere la possibilità di ottenere tutti i benefici del Fringe Benefit. Pacchetto vantaggioso, non una risorsa infinita, ma comunque si tratta di una manovra destinata ad essere canalizzata ed impiegata per specifiche categorie sociali. Mediante questa guida potrai conoscere appieno la misura, capire se puoi richiederla, e renderti conto di quali modalità attuare per ottenerla.

L’inflazione costante galoppa nelle tasche dei contribuenti, e le difficoltà si misurano sotto molteplici punti di vista. Tutto costa molto, e la situazione sta diventando sempre più tragica, specialmente per quanto concerne le famiglie e chi sta da solo. Diciamo che sia i single che chi ha una famiglia a carico, devono aprire molto bene le orecchie, perché quanto predisposto dal Governo potrebbe essere la soluzione che fa al caso loro proprio in questo momento di crisi. Quindi, è a loro che è riferita la misura, ma a quanto ammonta? Soprattutto com’è possibile ottenerla?

Fringe Benefit: requisiti, condizioni, e procedura

A dare l’annuncio è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in una conferenza stampa il cui eco si è fatto abbastanza sentire. La misura è una forma di Welfare aziendale a tutti gli effetti. Esiste da tempo, soprattutto per far fronte ad affitti, bollette e pagamenti di tale natura. Così, sveliamo a quanto ammontano le somme e come ottenerlo.

In tutto ci sono 24 miliardi da destinare ma è già chiaro dove andranno, ma come faranno single e famiglie ad ottenerlo? Bisogna precisare che non si tratta di un bonus statale, ma di una decisione assunta dal datore di lavoro. Infatti, il Fringe benefit che può ammontare a 1000 euro per i single e fino a 2000 euro per le famiglie con figli a carico, viene richiesto al datore su benefit che non sono tassati né per l’azienda né per il lavoratore.

In realtà il beneficio esistente era inferiore ai 300 euro, questo è stato innalzato solo per le famiglie con figli nel 2023 e portato a 3000 euro. Per il prossimo anno sarà equlibrato per offrire a tutti, con o senza figli, di poter migliorare la posizione economica. Il tetto massimo fissato e confermato dalla stessa Premier Giorgia Meloni, è di 2000 euro. Per tutto il 2024 sarà possibile far uso di questa manovra. Per chi ha figli si inserisce codice fiscale di quelli a carico, dimostrando di averne diritto.