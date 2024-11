Frasi di incoraggiamento brevi da dedicare ad una cara amica

Gli alti e bassi fanno parte della vita, le delusioni e le sconfitte, se così possiamo chiamarle, potrebbero influire molto sul proprio umore e sul desiderio di continuare ad andare avanti a testa alta.

Per questo motivo spesso ci si ritrova quasi a perdere la speranza, ma le frasi di incoraggiamento brevi potrebbero aiutarti a ritrovare quell’energia di cui hai bisogno per rimetterti in carreggiata.

Queste frasi di incoraggiamento puoi scrivertele sui dei post it da mettere in giro per casa, in questo modo potrai leggerle ogni giorno e provare a trovare la giusta motivazione per affrontare la giornata e gli ostacoli che incontrerai nel tragitto.

Non lasciarti abbattere dalle delusioni, sono momenti che appartengono alla vita e che bisogna affrontare, quando possibile, con consapevolezza.

Se pensi che il tuo umore stia peggiorando sempre di più e che questo momento di difficoltà sembra non passare, potresti prendere in considerazione l’idea di affidarti ad un professionista e parlarne con lui.

Frasi per incoraggiare se stessi o qualcuno da inviare anche su whatsapp

Queste idee di frasi di incoraggiamento, quindi, possono tornare utili a te ma anche ad un tuo amico che sta affrontando un momento difficile della sua vita! Lasciati ispirare da queste frasi brevi ma intense.

Ecco, quindi, un elenco di aforismi famosi per incoraggiare a non mollare mai e per dare forza e coraggio a qualcuno di importante per te.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. (R. Collier)

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Continua a mettere un piede davanti all’altro, e poi un giorno ti guarderai indietro e scoprirai di aver scalato una montagna. (Tom Hiddleston)

Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coelho)

Di seguito alcune frasi brevi da dedicare a se stesso o da girare ad una cara amica su whatsapp. Puoi usare queste parole anche per ottenere delle frasi sulla vita che fanno riflettere…

Non temere di fare errori . Sono parte del percorso verso il successo.

Non sei solo in questo. Siamo qui per te e crediamo in te.

Ogni difficoltà è solo un’opportunità mascherata. Abbi fiducia nelle tue capacità.

Non esitare a chiedere aiuto. A volte parlare con qualcuno può fare una grande differenza.

Che tu possa sempre trovare la forza di andare avanti e realizzare i tuoi sogni.

Prenditi tutto il tempo che ti serve per guarire. Sono qui per sostenerti.

Ricorda che ogni notte buia ha una mattina luminosa. Non perdere la speranza.

Ogni giorno è una nuova possibilità per migliorare. Vai avanti!

Non mollare mai, ogni difficoltà è un’opportunità per crescere.

Il cambiamento inizia con un passo.

Queste frasi da inviare ad un’amica potrebbero davvero fare una piccola differenza!