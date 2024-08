Frasi di auguri per i 18 anni, le più belle da dedicare a una persona speciale

Frasi di auguri per i 18 anni, idee da copiare o da cui prendere ispirazione per augurare un felice compleanno!

Un evento molto importante è sicuramente il raggiungimento della maggiore età. I 18 anni solitamente vengono festeggiati in grande, proprio perché segnano un punto importante della vita di una persona. Quali sono le frasi di auguri per i 18 anni da inviare ad una persona speciale?

Ecco una raccolta di frasi da scrivere su un biglietto di auguri o da inviare su whatsapp il giorno del compleanno della persona interessata!

18 anni, frasi di auguri speciali da dedicare

Per augurare un felice compleanno bastano pochi e semplici parole. Lasciati ispirare dagli aforismi più famosi o dalle frasi più semplici in cui racchiudere un gesto d’amore!

Benvenuto nel magico mondo dei grandi! Non è tutto rose e fiori , ma stai sicuro che con le tue capacità troverai le tue grandi soddisfazioni. Auguri, neo maggiorenne!

Da 18 anni sei la colonna portante della nostra famiglia. Sembra ieri che ti tenevamo in braccio come un fagottino. Grazie per la felicità che porti sempre con te. Ti amiamo!



Da oggi entri di diritto nel mondo degli adulti! Non fare troppi danni e mi raccomando: prendi subito la patente e parti per un viaggio pieno di fantastiche avventure.

A 18 anni tutto è possibile e il domani sembra amichevole. (Jim Bishop)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

I 18 anni sono il tempo del possibile. In cui puoi prendere la forma di ogni sogno, e scoprire che ha la nostra stessa taglia. (Fabrizio Caramagna)

C’è una danza nei tuoi piedi. C’è un volo nelle tue mani. C’è un sogno nei tuoi diciott’anni. (Fabrizio Caramagna)

18 candeline brillano in questa sera sulla tua torta, ma una luce molto più forte si irradia in tutta la stanza: sei tu!

Tre grandi principi sono indispensabili per vivere al meglio il proprio diciottesimo compleanno: divertirsi al massimo, ridere… e soprattutto stare con chi ami!

I compleanni sono tutti da festeggiare, ma il diciottesimo è sicuramente quello da non dimenticare. Tanti auguri maggiorenne!

A diciotto anni si entra in una nuova fase della vita. Un palcoscenico meraviglioso, affascinante, ma che può anche essere difficile. Ho tanti consigli per te, ma solo uno che mi sento di darti: resta te stesso. Diventa la versione migliore di te e sii sempre orgoglioso di ciò che fai e sei!

Mi sembra ieri che eravamo sedute insieme in classe alle elementari e oggi siamo qui a celebrare i tuoi 18 anni: tanti auguri di buon compleanno, amica mia!

Auguri per i tuoi 18 anni, goditi questa età bellissima e magica!

Tanti auguri per i 18 anni, con la speranza che tu possa realizzare tutto ciò che desideri.

I 18 anni non sono un traguardo ma una partenza per un lungo cammino, quindi… mettiti delle scarpe comode! Tanti auguri!

Spero che in questo giorno tu possa vivere 18 momenti speciali che ricorderai per tutta la vita! Auguri maggiorenne!

