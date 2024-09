Come augurare buon onomastico in modo divertente

Una delle tradizioni più ricorrenti subito dopo il compleanno è sicuramente l’onomastico, specialmente per tutte quelle persone vicine alla tradizione cattolica. Quali sono le frasi per augurare buon onomastico in modo divertente? L’onomastico si festeggia il giorno in cui si celebra il santo che porta il proprio nome, anche se non è detto che tutti abbiano un giorno da festeggiare.

Il proprio nome, quindi, in questo giorno tanto speciale, è senza dubbio al centro dell’attenzione. Se devi augurare un buon onomastico ad una persona vicina, che sia un fratello, un’amica o un collega, potresti farlo utilizzando alcune delle frasi più divertenti per l’onomastico.

Onomastico, le frasi più divertenti da inviare anche su whatsapp

Da inviare via messaggio o da scrivere su un bigliettino a mano, lasciati ispirare da queste frasi e il festeggiato non potrà che scambiarsi una risata insieme a te!

Non ho ancora capito se questo nome l’hai reso speciale tu oppure il santo. Mentre il dubbio resta… buon onomastico!

tu oppure il santo. Mentre il dubbio resta… buon onomastico! Se il tuo santo sapesse che porti il suo stesso nome, ti chiederebbe di cambiarlo per danno d’immagine . Tanti auguri!

. Tanti auguri! Con i santi hai poco in comune , ma ti festeggerò lo stesso! Tanti auguri di buon onomastico!

, ma ti festeggerò lo stesso! Tanti auguri di buon onomastico! Sei una persona così speciale che il santo di cui porti il nome trema all’idea che tu possa scalzarlo dal calendario.

che tu possa scalzarlo dal calendario. Ma come? Ti hanno fatto santo e non mi hai detto niente?

e non mi hai detto niente? Passano gli anni, ma per fortuna almeno il tuo nome non invecchia di un giorno: buon onomastico!

Dobbiamo segnalare al più presto l’errore a chi di competenza: qualcuno ha scritto sul calendario che sei santo!

Ho fatto un segno nel calendario nel giorno del tuo onomastico: come altro credi che mi ricordi come ti chiami?

Non ho mai capito perché devo condividere il mio onomastico con così tante persone.

con così tante persone. A far gli auguri di compleanno son bravi tutti, ma solo gli amici di vecchia data (anagrafica) si ricordano degli onomastici!

Ti fischiano le orecchie ? Per forza, oggi il tuo nome è sulla bocca di tutti!

? Per forza, oggi il tuo nome è sulla bocca di tutti! Un giorno dedicato al tuo nome, proprio quel che ci voleva per uno che ama i riflettori come te!

Buon onomastico, alla fine trovi sempre una scusa per far festa , vero?

, vero? Un buon non onomastico a te, come direbbe il Cappellaio Matto, così è festa tutti i giorni…

Buon onomastico, io ancora ci spero che tu possa prendere spunto da quella santa donna che ha ispirato il tuo nome!

Con queste frasi non potrai che strappare un sorriso alla persona interessata! E se si avvicina il compleanno da festeggiare, non perdere la raccolta di frasi per fare gli auguri in modo divertente!