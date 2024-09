Frasi sull’amicizia da dedicare: canzoni e citazioni per gli amici

Se è vero che “chi trova un amico trova un tesoro”, è altrettanto vero che l’affetto in un’amicizia va dimostrato ogni volta che se ne ha l’occasione. Quale modo migliore – oltre a essere sempre presenti per i nostri amici – se non quello di dedicare delle frasi sull’amicizia non banali?

Se si è tanto fortunati da avere una persona su cui si può fare affidamento nei momenti più difficili e bui, certamente è bene ricordarle tutte le volte che si può quanto conta per noi. Scopriamo insieme alcune delle più belle frasi sull’amicizia da dedicare, frasi sull’amicizia vera da canzoni e citazioni.

Frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni

Ci sono moltissime citazioni sull’amicizia tra cui è possibile scegliere per far capire alla nostra amica o al nostro amico quanto sia importante per noi. Una vita senza amici sarebbe davvero triste. Ma cos’è l’amicizia? Le amicizie ci arricchiscono e riescono, molto spesso, a illuminare le nostre giornate. Le canzoni sono un ottimo modo per celebrare l’amicizia, perché sono un concentrato di bellissime frasi (del resto, non esistono soltanto canzoni d’amore). Eccone alcune:

Ricordati che, finché tu vivrai e un amico è con te, non ti perderai in strade sbagliate, percorse da chi non ha nella vita un amico così. ( Laura Pausini , Un Amico è Così)

, Un Amico è Così) Quando l’amicizia ti attraversa il cuore, lascia un’emozione che non se ne va. ( Laura Pausini , Le Cose che Vivi)

, Le Cose che Vivi) Io so che ci sei, tu sai che ci sono se hai bisogno di me! L’amico che hai non si è mai fatto negare, nel bene o nel male! Se avanza qualcosa, divido con te. ( Biagio Antonacci , L’Amico Che Hai)

, L’Amico Che Hai) Cosa sarebbe mai la vita senza amici… cosa sarebbe mai? ( Eros Ramazzotti , Affetti Personali)

, Affetti Personali) It’s not easy to love, but you’ve got friends you can trust.

Non è facile amare, ma tu hai amici di cui ci si può fidare. ( Queen , Friends Will Be Friends)

Non è facile amare, ma tu hai amici di cui ci si può fidare. ( , Friends Will Be Friends) I miei amici stanno al bar, a dispetto del tempo. Ma il tempo sorride e continua a fermarsi qui. ( Fiorella Mannoia , I Miei Amici Stanno al Bar)

, I Miei Amici Stanno al Bar) Amico è bello, amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre tutto va. ( Renato Zero , Amico)

, Amico) Che amica sei, chiama quando vuoi, gli amori vanno, tu resterai. ( Giorgia , Che Amica Sei)

, Che Amica Sei) Puoi alzare barriere, litigare con Dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c’è mai un addio. ( Pooh , Amici per Sempre)

, Amici per Sempre) Tornano tutti gli amici miei, forse non sono partiti mai: erano qui dentro di me e non l’avevo capito mai. ( Roberto Vecchioni , Gli Amici Miei)

, Gli Amici Miei) Contandoli uno a uno non son centro parecchi, son come i denti in bocca a cerchi vecchi. Ma proprio perché pochi, son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare il mondo. (Francesco Guccini, Gli Amici)

Frasi sull’amicizia vera, di filosofi e non solo

Dell’amicizia vera ne hanno parlato, da sempre, anche e soprattutto filosofi e scrittori. Ecco alcune delle frasi più belle:

Un amico è qualcuno che sa tutto di te e ancora ti ama. ( Elbert Hubbard )

) Un amico è qualcuno che ti conosce come sei, comprende da dove sei venuto, accetta ciò che sei diventato e ancora ti invita a crescere. ( William Shakespeare )

) Un vero amico è colui che cammina al tuo fianco quando il resto del mondo se ne va. ( Walter Winchell )

) L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. ( Francesco Bacone )

) Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle quattro del mattino. ( Marlene Dietrich )

) Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico. ( Voltaire )

) Il ruolo di un amico è di essere al tuo fianco quando sbagli, perché chiunque sarà accanto a te quando avrai ragione. (Mark Twain)

L’amicizia è un dono prezioso che cresce di giorno in giorno e che ci aiuta a collezionare ricordi che resteranno, per sempre, impressi nella nostra memoria.