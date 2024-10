Capelli mossi, i consigli per asciugare la frangia e avere una chioma impeccabile

Frangia sui capelli mossi, i consigli da seguire per ottenere una messa in piega perfetta e dei capelli morbidi e in salute!

La frangia con i capelli mossi è sempre più richiesta nei saloni dei parrucchieri, nonostante ciò, però, non tutte sanno che questo tipo di haircut richiede non poche attenzioni.

Prendersi cura dei capelli mossi richiede determinate accortezze, ecco perché la frangia potrebbe diventare complicata da gestire specialmente se si ha poca pazienza nel dedicarsi all’asciugatura della chioma.

Ad esempio, nel caso in cui tu abbia dei capelli mossi, potresti imparare ad utilizzare il diffusore per ottenere una messa in piega ben riuscita come quella del parrucchiere.

Frangia con i capelli mossi, quali sono i consigli da seguire

I capelli mossi, se non vengono trattati nel modo giusto, potrebbero apparire disidratati, sfibrati e anche rovinati. In realtà, però, basta poco per curare il mosso, purché vengano seguite alcune accortezze ben precise.

La frangia sui capelli mossi può richiede alcune attenzioni. Innanzitutto è importante ottenere il tipo di frangia in base al proprio viso, dopodiché sarà importante sistemarla con spazzola e phon.

Sarà importante valutare insieme all’hairstylist di fiducia la lunghezza della frangia. Questo perché da bagnata risulterà più liscia, una volta asciutta potrebbe salire di molto in base a quanto è mosso il capello. Cerca di tagliare la frangia ogni volta che si allunga di poco, così da avere la situazione sempre sotto controllo.

Asciuga con una spazzola rotonda la frangia come primo step in modo da metterla in piega prima di asciugare il resto dei capelli. Se non hai i capelli effetto wavy e desideri tanto averli, non perdere il nostro tutorial su come ottenere dei capelli mossi senza piastra!

La frangia sui capelli mossi sta bene sia su un taglio di capelli corto che su un taglio medio / lungo. Una frangia para potrebbe aiutare a rendere il viso più armonioso, in alternativa potrebbe essere utile per la tua tipologia di lineamenti anche una frangia a tendina.

Per ottenere una chioma perfetta è fondamentale prendersene cura alla base. Almeno una volta a settimana dovrai applicare una maschera per capelli, dopodiché non dimenticare di stendere su tutte le lunghezze, frangia compresa, del conditioner ogni volta che lavi i capelli. In questo modo la frangia, così come il resto dei capelli, risulterà molto più morbida, idratata e in perfetta salute.

I capelli sfibrati e rovinati potrebbero far apparire una frangia difficile da trattare, quindi prenditene cura sin dal primo istante e le soddisfazioni inizieranno ad arrivare!