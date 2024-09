Asciuga i tuoi capelli corti con il diffusore e la messa in piega sarà come quella del parrucchiere

Consigli da seguire su come usare il diffusore sui capelli corti. La messa in piega in questo modo sarà perfetta!

Avere i capelli mossi o ricci implica l’utilizzo di un diffusore, è importante però sapere come utilizzarlo al meglio per una messa in piega perfetta. Come usare il diffusore sui capelli corti? Le tips da seguire per una corretta asciugatura della chioma sono poche ma essenziali.

Fare la messa in piega in casa a volte può rivelarsi un compito abbastanza difficile. Con le giuste accortezze e i consigli degli hairstylist da seguire per una perfetta asciugatura, è possibile ottenere una messa in piega simile a quella del parrucchiere. Utilizzare il diffusore sui capelli è più semplice di quello che pensi, basta prenderci la mano e fare un po’ di pratica nel tempo.

Diffusore sui capelli corti per capelli mossi o ricci, come usarlo al meglio

Un taglio di capelli corti, specialmente se mosso o riccio, può essere asciugato tranquillamente con l’utilizzo del diffusore, accessorio che puoi acquistare per qualsiasi modello di asciugacapelli.

L’asciugatura è molto semplice, ti basterà seguire determinate accortezze per ottenere un risultato più che soddisfacente. Innanzitutto lava i capelli seguendo la tua hair care routine, poi una volta lavati avvolgili in un turbante giusto il tempo di preparare il phon con il diffusore.

Rimuovi l’asciugamano dalla testa, pettina per bene con una spazzola ed eventualmente utilizza un prodotto districante in caso di capelli annodati. Dopo aver pettinato per bene, non strizzare i capelli, bensì passa direttamente allo step successivo.

Applica su tutte le lunghezze un arricciante, questo tipo di prodotto, presentato solitamente in crema, ti permetterà di ottenere una piega più duratura e soprattutto più efficace. Quindi con le mani stendi il prodotto solo sulle lunghezze (mai sulla cute) ed effettua una leggera pressione con le mani così da far stendere al meglio l’arricciante utilizzato.

Prima di accendere il phon è importante applicare anche un termoprotettore spray. Riparare i capelli dal calore dell’asciugacapelli o della piastra è fondamentale per mantenere la chioma sana, luminosa e morbida!

A questo punto dovrai passare all’asciugatura, inizia a muovere il diffusore in maniera circolare così da ottenere un’asciugatura omogenea e soprattutto ideale per il capello mosso o riccio. Procedi in questo modo senza mai avvicinarti troppo alla cute, cerca di mantenere almeno 5 cm di distanza dal cuoio capelluto.

Questo tipo di asciugatura può andar bene su un taglio french bob corto, è importante però asciugare la frangia con spazzola rotonda con il phon.