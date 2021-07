Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha provato a tagliare la frangia da sola? Tutte prima o poi abbiamo ceduto alla tentazione: il parrucchiere chiuso, la voglia di risparmiare per una semplice spuntata di capelli o la curiosità da provare da sole. Il risultato molto spesso non è stato all’altezza? Probabilmente avete esagerato e, una volta asciugati i capelli, vi siete ritrovate con una frangia cortissima e un po’ storta. Niente paura, con un po’ di attenzione, tagliare la frangia da sole non è un’impresa impossibile. Se però non vi sentite molto sicure, la soluzione è solo una: un appuntamento dal parrucchiere, sicuramente il risultato sarà differente rispetto ad un taglio fai da te. Scopriamo, quindi, i passaggi da seguire per tagliare la frangia piena, laterale o sfilata senza l’aiuto di un professionista.

Come tagliare la frangia da sole

Il segreto per tagliare una frangia perfetta è quello di evitare di tagliare la frangia quando i capelli sono ancora bagnati, ma farlo solo una volta che sono asciutti o umidi. Ovviamente ogni persona, una volta che diventerà un po’ esperta, avrà la sua tecnica: c’è chi preferisce che i capelli siano bagnati, in modo che stiano più fermi, e riesce a regolarsi con la lunghezza ma c’è anche chi preferisce tagliare solo quando i capelli sono asciutti in modo da non sbagliare. In questo modo infatti riuscirete a regolarvi meglio e non rischierete di tagliare la frangia troppo corta. Vi consigliamo anche di procurarvi delle forbici professionali, simili a quelle che usano i parrucchieri per riuscire ad avere un taglio più netto e preciso.

Non è un lavoro facile ma non sarà neanche impossibile riuscirci da sole, anche se sicuramente la scelta migliore è rivolgersi ad un hairstylist. Un suggerimento importante per tagliare la frangia da sole: non tagliate mai subito la frangia della lunghezza desiderata ma lasciatela un po’ più lunga, sarete sempre in tempo a regolarla dopo.

Come tagliare la frangia sfilata

Per prima cosa procuratevi un paio di forbici ben affilate, delle mollette per capelli, un pettine a denti stretti e uno specchio: cercate sempre di posizionarvi in un luogo ben illuminato per poter tagliare meglio ed avere una visione più chiara di quello che state facendo.

Selezionate la sezione da tagliare portandola in avanti, quindi separate in tre ciocche il triangolo.

Tagliate con le forbici in verticale la cioccia di mezzo.

Tagliate mantenendo le forbici in obliquo le ciocche laterali.

Pettinante la frangia e rifinite la sfilata m’intendo sempre le forbici in verticale.

Come tagliare la frangia laterale e scalata

La frangia laterale è consigliata a chi desidera capelli più voluminosi. Si sposa perfettamente sui capelli corti, come un pixie cut, ma è molto gettonata anche dalle donne con tagli lunghi.